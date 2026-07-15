Ιμπαγάσα στο Protothema Sports: Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό από όπου κι αν είμαι, ελπίζω να επιστρέψω μια μέρα
Ιμπαγάσα στο Protothema Sports: Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό από όπου κι αν είμαι, ελπίζω να επιστρέψω μια μέρα
«Η Αργεντινή έχει πάντα τον Μέσι, θάρρος και ψυχή» ανέφερε ο παλαίμαχος άσος σχετικά με τον αποψινό ημιτελικό ανάμεσα στην πατρίδα του και την Αγγλία
Ο Αριέλ Ιμπαγάσα, παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής από την Αργεντινή με μεγάλη θητεία στη La Liga και στον Ολυμπιακό, μίλησε από τη Μαγιόρκα όπου διαμένει στο Protothema Sports με αφορμή τον ημιτελικό του Μουντιάλ 2026 Αργεντινή - Αγγλία και τι σημαίνει για εκείνον και τους συμπατριώτες του. Αναφέρθηκε επίσης στον Λιονέλ Μέσι αλλά και στον μεγάλο Ντιέγκο Μαραντόναμε τον οποίο πρόλαβε να παίξει αντίπαλος. Φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναφερθεί και στην ομάδα του Πειραιά.
«Η Αργεντινή δεν ξεκίνησε καλά και όσο προχωράει το τουρνουά τα πράγματα δυσκόλεψαν περισσότερο» ανέφερε αρχικά για την εθνική ομάδα της πατρίδας του και συμπλήρωσε: «Χρειάστηκε να ανατρέψει το σκορ κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, όπως και με την Αίγυπτο. Με το 0-2 δέκα λεπτά πριν το τέλος, πιστεύαμε ότι θα αποκλειόταν. Η Αργεντινή όμως έχει πάντα κάτι: έχει τον Μέσι, θάρρος και ψυχή. Και βγήκε μπροστά και εν τέλει βάλαμε τρία γκολ και περάσαμε. Πραγματικά εκείνο το βράδυ ήταν επικό».
Σχετικά με τον Λιονέλ Μέσι, ο Αριέλ Ιμπαγάσα ανέφερε: «Βρίσκεται σε απίστευτη κατάσταση στα 39 του χρόνια, αλλά αυτό που χρειάζεται η Αργεντινή είναι καλύτεροι παίκτες δεύτερης γραμμής όπως ο Λαουτάρο, ο ΜακΆλιστερ και ο Φερνάντες. Και τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ που ήταν φοβερός στο Κατάρ και τώρα δείχνει κάθε σουτ να καταλήγει γκολ».
Για την ιστορία ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, ο παλαίμαχός άσος είπε στο protothema.gr: «Σίγουρα είναι σπουδαία η ιστορία των αγώνων ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, αλλά όταν η μπάλα αρχίζει να κυλάει όλα ξεχνιούνται. Είναι κρίμα που ο Μαραντόνα δεν θα βρίσκεται στο γήπεδο να δει αυτόν τον αγώνα γιατί σίγουρα το είχε ονειρευτεί. Είναι ξεκάθαρο πως είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας με μεγάλη ιστορική φόρτιση. Πιστεύω πως δεν υπάρχει φαβορί. Νομίζω όλες οι ομάδες φτάνουν στην καλύτερη κατάσταση και όλα είναι 50-50 γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει ένα γκολ. Το σημαντικότερο είναι να παραμένει ήρεμος και να πάρεις τις πιο σωστές αποφάσεις».
Τέλος, έκανε και σχόλιο για τον Ολυμπιακό με την φανέλα του οποίου αγωνίστηκε στο παρελθόν και εξακολουθεί να τον βλέπει: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό από εδώ, τρέφω μεγάλη εκτίμηση για την ομάδα. Είμαι πολύ ευγνώμων που έπαιξα τέσσερα χρόνια εκεί και εργάστηκα στις ακαδημίες και στην ομάδα Β'. Και φυσικά θα ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον να επιστρέψω γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ελπίζω φέτος να προσπαθήσει να πετύχει ξανά τα ίδια, να έχει επιτυχίες, να κατακτήσει τα τρόπαια στην Ελλάδα και να κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι ο κόσμος, οι φίλαθλοι και οι ποδοσφαιριστές θέλουν να βρίσκονται στην ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Εύχομαι να έχουν μια φοβερή σεζόν και να στεφθούν ξανά πρωταθλητές», δήλωσε.
«Η Αργεντινή δεν ξεκίνησε καλά και όσο προχωράει το τουρνουά τα πράγματα δυσκόλεψαν περισσότερο» ανέφερε αρχικά για την εθνική ομάδα της πατρίδας του και συμπλήρωσε: «Χρειάστηκε να ανατρέψει το σκορ κόντρα στο Πράσινο Ακρωτήρι, όπως και με την Αίγυπτο. Με το 0-2 δέκα λεπτά πριν το τέλος, πιστεύαμε ότι θα αποκλειόταν. Η Αργεντινή όμως έχει πάντα κάτι: έχει τον Μέσι, θάρρος και ψυχή. Και βγήκε μπροστά και εν τέλει βάλαμε τρία γκολ και περάσαμε. Πραγματικά εκείνο το βράδυ ήταν επικό».
Σχετικά με τον Λιονέλ Μέσι, ο Αριέλ Ιμπαγάσα ανέφερε: «Βρίσκεται σε απίστευτη κατάσταση στα 39 του χρόνια, αλλά αυτό που χρειάζεται η Αργεντινή είναι καλύτεροι παίκτες δεύτερης γραμμής όπως ο Λαουτάρο, ο ΜακΆλιστερ και ο Φερνάντες. Και τον Εμιλιάνο Μαρτίνεζ που ήταν φοβερός στο Κατάρ και τώρα δείχνει κάθε σουτ να καταλήγει γκολ».
Για την ιστορία ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, ο παλαίμαχός άσος είπε στο protothema.gr: «Σίγουρα είναι σπουδαία η ιστορία των αγώνων ανάμεσα σε Αργεντινή και Αγγλία, αλλά όταν η μπάλα αρχίζει να κυλάει όλα ξεχνιούνται. Είναι κρίμα που ο Μαραντόνα δεν θα βρίσκεται στο γήπεδο να δει αυτόν τον αγώνα γιατί σίγουρα το είχε ονειρευτεί. Είναι ξεκάθαρο πως είναι ένας ποδοσφαιρικός αγώνας με μεγάλη ιστορική φόρτιση. Πιστεύω πως δεν υπάρχει φαβορί. Νομίζω όλες οι ομάδες φτάνουν στην καλύτερη κατάσταση και όλα είναι 50-50 γιατί ανά πάσα στιγμή μπορεί να μπει ένα γκολ. Το σημαντικότερο είναι να παραμένει ήρεμος και να πάρεις τις πιο σωστές αποφάσεις».
Τέλος, έκανε και σχόλιο για τον Ολυμπιακό με την φανέλα του οποίου αγωνίστηκε στο παρελθόν και εξακολουθεί να τον βλέπει: «Παρακολουθώ τον Ολυμπιακό από εδώ, τρέφω μεγάλη εκτίμηση για την ομάδα. Είμαι πολύ ευγνώμων που έπαιξα τέσσερα χρόνια εκεί και εργάστηκα στις ακαδημίες και στην ομάδα Β'. Και φυσικά θα ήθελα κάποια στιγμή στο μέλλον να επιστρέψω γιατί πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός είναι η μεγαλύτερη ομάδα στην Ελλάδα. Ελπίζω φέτος να προσπαθήσει να πετύχει ξανά τα ίδια, να έχει επιτυχίες, να κατακτήσει τα τρόπαια στην Ελλάδα και να κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη. Πιστεύω ότι ο κόσμος, οι φίλαθλοι και οι ποδοσφαιριστές θέλουν να βρίσκονται στην ομάδα, είναι πολύ σημαντικό. Εύχομαι να έχουν μια φοβερή σεζόν και να στεφθούν ξανά πρωταθλητές», δήλωσε.
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