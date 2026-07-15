Γιάννης Στάνκογλου στο Protothema Sports για Μουντιάλ: Χάρηκα που νίκησε η Ισπανία γιατί ήταν καλύτερη, η Γαλλία «ξεφούσκωσε»

«Παίζει ρόλο και η ψυχολογία και πιο πολύ το πλάνο νομίζω. Ο Μέσι θέλει βοήθεια, αλλά μία φορά να σου κάτσει, τελείωσε, θα την κάνει τη ζημιά και είναι τέτοιος παίκτης που έχουμε μεγαλώσει βλέποντάς τον και είναι μεγάλη λατρεία. Για εμένα ο Ροναλντίνιο είναι ο ποδοσφαιρικός του μπαμπάς».



Κλείνοντας, ο Γιάννης Στάνκογλου σχολίασε και τις τελευταίες εξελίξεις στην ομάδα του Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο και δήλωσε αισιόδοξος για τη νέα σεζόν: «Βλέπω κάτι πολύ όμορφο. Ελπίζω να συνεχιστεί, να μην ξεφουσκώσει. Βλέπω επιθετικό ποδόσφαιρο, πιτσιρικάδες στην ομάδα που είναι δυνατοί, ποδοσφαιριστές που είναι Παναθηναϊκοί, πράγματα το οποίο έλειπε αυτά τα χρόνια, γιατί κατά τη γνώμη μου οι παίκτες πρέπει να είναι άρρωστοι Παναθηναϊκοί, με την καλή έννοια», ανέφερε.

Τον αγώνα του Μουντιάλ ανάμεσα στη Γαλλία και την Ισπανία σχολίασε ο Γιάννης Στάνκογλου , δηλώνοντας πως χάρηκε με τη νίκη της δεύτερης, καθώς έπαιξε καλύτερα. Παράλληλα, υποστήριξε πως η Γαλλία «ξεφούσκωσε απότομα».Ο ηθοποιός βγήκε σε ζωντανή σύνδεση στο Protothema Sports και επισήμανε πως στον αγώνα της Τρίτης 14 Ιουλίου, η Ισπανία είχε πλάνο και οργάνωση, γι' αυτό και κατάφερε να πάρει τη νίκη και να περάσει στον τελικό: «Είδα μία Ισπανία πολύ διαφορετική, πολύ καλύτερη από τη Γαλλία χθες. Δεν το περίμενα, σαν να ξεφούσκωσε η Γαλλία πάρα πολύ ενώ έπαιζε τρομερό ποδόσφαιρο μέχρι χθες. Ήμουν σίγουρος ότι θα περνούσε η Γαλλία στον τελικό, αλλά αυτό που είδα από το πρώτο ημίχρονο μέχρι το τέλος τελικά ήταν μία Ισπανία πολύ οργανωμένη, πολύ διαβασμένη. Αυτό που λέμε "σύνολο" και όχι προσωπικότητες. Είδα ομάδα και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε, ενώ μου αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει η Γαλλία χάρηκα που το πήρε η Ισπανία με τον τρόπο που το πήρε χθες, ήταν καλύτερη», είπε.Όπως εξήγησε, ο ηθοποιός υποστηρίζει την Αργεντινή: «Αργεντινή πάντα. Είμαι μαραντονικός», δήλωσε, ωστόσο σημείωσε πως ο αποψινός αγώνας με την Αγγλία θα είναι δύσκολος: «Είναι πολύ μεγάλο παιχνίδι. Από εδώ και πέρα είναι ποιος θα αντέξει», είπε και πρόσθεσε: