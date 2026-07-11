Ο τεράστιος Ανρί αποθεώνει τον Τζόλη: «Θα είναι… εκρηκτικός στην Άρσεναλ» (pic)
Ο τεράστιος Ανρί αποθεώνει τον Τζόλη: «Θα είναι… εκρηκτικός στην Άρσεναλ» (pic)
Με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο θρύλος της Άρσεναλ, Τιερί Ανρί, για τον Χρήστο Τζόλη, που βρίσκεται στο μεταγραφικό «ραντάρ» των «κανονιέρηδων»
Ο Γάλλος παλαίμαχος επιθετικός δεν έκρυψε τον θαυμασμό του για τον Έλληνα εξτρέμ της Κλαμπ Μπριζ, τονίζοντας πως πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή που μπορεί να προσφέρει άμεσα στους «Gunners» με την ποιότητα και την ταχύτητα που διαθέτει, συμβάλλοντας σημαντικά στην επιθετική γραμμή της ομάδας του Μίκελ Αρτέτα.
«Για να είμαι ειλικρινής, ο Χρήστος Τζόλης είναι εκρηκτικός. Τον παρακολούθησα πολύ προσεκτικά την περασμένη σεζόν και αποτελεί το βασικό επιθετικό “όπλο” της Κλαμπ Μπριζ. Είναι από τους εξτρέμ που δεν φοβούνται να παίξουν ένας εναντίον ενός, να προκαλέσουν τους αμυντικούς και λατρεύουν να σκοράρουν. Στην Άρσεναλ θα είναι εκρηκτικός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανρί.
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«Για να είμαι ειλικρινής, ο Χρήστος Τζόλης είναι εκρηκτικός. Τον παρακολούθησα πολύ προσεκτικά την περασμένη σεζόν και αποτελεί το βασικό επιθετικό “όπλο” της Κλαμπ Μπριζ. Είναι από τους εξτρέμ που δεν φοβούνται να παίξουν ένας εναντίον ενός, να προκαλέσουν τους αμυντικούς και λατρεύουν να σκοράρουν. Στην Άρσεναλ θα είναι εκρηκτικός», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ανρί.
Διαβάστε περισσότερα: https://monobala.gr
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