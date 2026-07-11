Πρώτη αντίπαλος για τη Σάκκαρη η Κουντερμετόβα στο WTA Athens Open

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (13/7), με ώρα έναρξης 19.30





Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (13/7), με ώρα έναρξης 19.30.







Επικεφαλής της διοργάνωσης είναι η Κλάρα Τάουσον, που έχει στην πλευρά της τις Σάρα Μπέιλεκ, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο.



Σε ό,τι αφορά τις άλλες Ελληνίδες που είναι στο κυρίως ταμπλό, Σαπφώ Σακελλαρίδη, Μιαριάννα Αργυροκαστρίτη και Μάρθα Ματούλα θα παίξουν με qualifier, ενώ η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου έπεσε πάνω στην Αλίσια Παρκς!



Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Vanda Pharmaceuticals Athens Open (@athensopen)

Το τουρνουά καλύπτεται τηλεοπτικά από την ΕΡΤ.



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Οι πιθανοί προημιτελικοί:



Τάουσον-Μπέιλεκ



Κρεϊτσίκοβα-Μπόουθας Μανέιρο



Λινέτ-Σάκκαρη



Μαρία Σάκκαρη θα αναμετρηθεί με τη Ρωσίδα (Νο.113), Πολίνς Κουντερμετόβα για πρώτη φορά στην καριέρα της και ο αγώνας θα γίνει στο κεντρικό γήπεδο του Stadion Sports Center για το WTA Athens Open Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί τη Δευτέρα (13/7), με ώρα έναρξης 19.30.Η νικήτρια θα παίξει στον δεύτερο γύρο με τη Χάριετ Νταρτ ή qualifier, ενώ στα προημιτελικά λογικά θα περιμένει η Μάγκντα Λινέτ. Στα ημιτελικά η πιθανότερη αντίπαλος είναι η Αν Λι, που είναι στο Νο.2 του ταμπλό.Επικεφαλής της διοργάνωσης είναι η Κλάρα Τάουσον, που έχει στην πλευρά της τις Σάρα Μπέιλεκ, Μπάρμπορα Κρεϊτσίκοβα και Τζέσικα Μπόουθας Μανέιρο.Σε ό,τι αφορά τις άλλες Ελληνίδες που είναι στο κυρίως ταμπλό, Σαπφώ Σακελλαρίδη, Μιαριάννα Αργυροκαστρίτη και Μάρθα Ματούλα θα παίξουν με qualifier, ενώ η Βαλεντίνη Γραμματικοπούλου έπεσε πάνω στην Αλίσια Παρκς!Τάουσον-ΜπέιλεκΚρεϊτσίκοβα-Μπόουθας ΜανέιροΛινέτ-Σάκκαρη

Βαλέντοβα-Λι





Σάκκαρη: «Δεν ήθελα να σταματήσω το τένις και να μην έχω παίξει μπροστά στο ελληνικό κοινό»



Τη διοργάνωση παρουσίασαν το Σάββατο (11/7) οι διοργανωτές, στο πλαίσιο προγραμματισμένης συνέντευξης Τύπου, σηματοδοτώντας την επάνοδο του γυναικείου επαγγελματικού τένις της WTA στην Ελλάδα για πρώτη φορά από το 1990.



Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο πρόεδρος της διοργάνωσης Αλέξανδρος Σκαρλατίδης, ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Ιωάννης Βρούτσης, η υφυπουργός Τουρισμού Άννα Καραμανλή, η αντιπεριφερειάρχης Βορείου Τομέα Αθηνών Μαργαρίτα Βάρσου, καθώς και η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια Μαρία Σάκκαρη.



Η Σάκκαρη χαρακτήρισε ιδιαίτερα σημαντική τη διεξαγωγή της διοργάνωσης στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι αποτελούσε προσωπική της επιθυμία να αγωνιστεί μπροστά στο ελληνικό κοινό. «Νόμιζα ότι θα τελειώσω την καριέρα μου και δεν θα έχω παίξει μπροστά στον λαό μου, στον κόσμο μου», ανέφερε χαρακτηριστικά.



Αναφερόμενη στην πορεία της στο επαγγελματικό τένις, υπογράμμισε ότι πλέον προτεραιότητά της είναι να απολαμβάνει την παρουσία της στα κορτ και όχι να εστιάζει στην παγκόσμια κατάταξη. «Δεν θέλω να ασχολούμαι τόσο με τα νούμερα και την κατάταξη. Θέλω να απολαμβάνω να παίζω όσο παίζω, γιατί αυτό δεν κρατάει για πάντα», σημείωσε.



Ως άμεσο αγωνιστικό στόχο έθεσε την κατάκτηση του τίτλου στην Αθήνα, επισημαίνοντας ότι επιθυμεί να συνεχίσει να εξελίσσεται, να απολαμβάνει τους αγώνες και τα ταξίδια, χωρίς να θέτει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά τη θέση της στην παγκόσμια κατάταξη.



Ο Ιωάννης Βρούτσης στάθηκε στη σημασία της φιλοξενίας μιας διεθνούς διοργάνωσης τέτοιου επιπέδου, επισημαίνοντας ότι εντάσσεται στη συνολική προσπάθεια ενίσχυσης του ελληνικού αθλητισμού και αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών. Όπως ανέφερε, η επιστροφή ενός τουρνουά WTA στην Ελλάδα μετά από δεκαετίες ενισχύει τη διεθνή παρουσία της χώρας στον χώρο του τένις.



Από την πλευρά τους, η Άννα Καραμανλή και η Μαργαρίτα Βάρσου εξέφρασαν τη στήριξή τους στη διοργάνωση, επισημαίνοντας τα οφέλη που μπορεί να αποφέρει τόσο για την ανάπτυξη του αθλητισμού όσο και για την προβολή της Αθήνας. Η κ. Βάρσου υπογράμμισε ότι η ελληνική πρωτεύουσα μπορεί να καθιερωθεί ως τόπος φιλοξενίας σημαντικών διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και σημείο συνάντησης κορυφαίων αθλητών.