Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ταεκβοντό της Κορέας με την Εθνική Ελλάδας η Παυλίνα Ντανγκ Κουτρούτσου
Στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ταεκβοντό της Κορέας με την Εθνική Ελλάδας η Παυλίνα Ντανγκ Κουτρούτσου
Η επιτυχία της αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στην ιστορία του Αθλητικού Συλλόγου ΛΕΩΝ αλλά και του πατρινού ταεκβοντό
Μεγάλη στιγμή για το πατρινό ταεκβοντό, καθώς η Παυλίνα Ντανγκ Κουτρούτσου εξασφάλισε την πρόκρισή της στην Εθνική Ελλάδας, με την οποία θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που θα διεξαχθεί στη Νότια Κορέα.
Η αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου ΛΕΩΝ πέτυχε τον μεγάλο στόχο της μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών αγώνων, κερδίζοντας επάξια μία θέση στην ελληνική αποστολή που θα ταξιδέψει στη γενέτειρα του ταεκβοντό, για να συμμετάσχει στην κορυφαία διοργάνωση του αθλήματος.
Η επιτυχία της αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και του πατρινού ταεκβοντό, καθώς η συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας αποτελεί το επιστέγασμα πολυετούς προσπάθειας και σκληρής δουλειάς.
Η Παυλίνα Ντανγκ Κουτρούτσου έχει γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στους χώρους του ταεκβοντό, προερχόμενη από μία οικογένεια που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο άθλημα.
Προπονητές της είναι οι γονείς της, ο πατέρας της, ο Grand Master Ky Tu Dang, μία από τις κορυφαίες μορφές του παγκόσμιου ταεκβοντό, ο οποίος έχει κατακτήσει τέσσερις παγκόσμιους τίτλους, γράφοντας τη δική του χρυσή σελίδα στην ιστορία του αθλήματος, και η μητέρα της, Πόπη Κουτρούτσου, επίσης προπονήτρια και πρώην μέλος της Εθνικής Ομάδας Ταεκβοντό.
Πλέον, η νεαρή αθλήτρια στρέφει το βλέμμα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας, όπου θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί απέναντι στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη σημαντικότερη διεθνή διοργάνωση του ταεκβοντό.
Η αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου ΛΕΩΝ πέτυχε τον μεγάλο στόχο της μέσα από τη διαδικασία των προκριματικών αγώνων, κερδίζοντας επάξια μία θέση στην ελληνική αποστολή που θα ταξιδέψει στη γενέτειρα του ταεκβοντό, για να συμμετάσχει στην κορυφαία διοργάνωση του αθλήματος.
Η επιτυχία της αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διακρίσεις στην ιστορία του συλλόγου, αλλά και του πατρινού ταεκβοντό, καθώς η συμμετοχή σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τα χρώματα της Εθνικής Ελλάδας αποτελεί το επιστέγασμα πολυετούς προσπάθειας και σκληρής δουλειάς.
Η Παυλίνα Ντανγκ Κουτρούτσου έχει γεννηθεί και μεγαλώσει μέσα στους χώρους του ταεκβοντό, προερχόμενη από μία οικογένεια που έχει γράψει τη δική της ιστορία στο άθλημα.
Προπονητές της είναι οι γονείς της, ο πατέρας της, ο Grand Master Ky Tu Dang, μία από τις κορυφαίες μορφές του παγκόσμιου ταεκβοντό, ο οποίος έχει κατακτήσει τέσσερις παγκόσμιους τίτλους, γράφοντας τη δική του χρυσή σελίδα στην ιστορία του αθλήματος, και η μητέρα της, Πόπη Κουτρούτσου, επίσης προπονήτρια και πρώην μέλος της Εθνικής Ομάδας Ταεκβοντό.
Πλέον, η νεαρή αθλήτρια στρέφει το βλέμμα της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Νότιας Κορέας, όπου θα έχει την ευκαιρία να αγωνιστεί απέναντι στους κορυφαίους αθλητές του κόσμου, εκπροσωπώντας την Ελλάδα στη σημαντικότερη διεθνή διοργάνωση του ταεκβοντό.
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