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Το βίντεο του Παπανικολάου μετά την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: Να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες
SPORTS
Κώστας Παπανικολάου Ολυμπιακός

Το βίντεο του Παπανικολάου μετά την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: Να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες

Ο Κώστας Παπανικολάου είπε τη δική του... καλημέρα στους φίλους του Ολυμπιακού μιλώντας ταυτόχρονα για την ανανέωση που υπέγραψε με την ομάδα του Πειραιά

Το βίντεο του Παπανικολάου μετά την ανανέωση με τον Ολυμπιακό: Να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες
Ο Κώστας Παπανικολάου ανανέωσε το συμβόλαιό του με τον Ολυμπιακό και θα είναι κάτοικος Πειραιά για άλλα δύο χρόνια με τον αρχηγό των «ερυθρόλευκων» να λέει εκείνος την καθιερωμένη... καλημέρα της ομάδας θέλοντας να στείλει το δικό του μήνυμα.

Αναλυτικά η δήλωση του αρχηγού του Ολυμπιακού

«Καλημέρα σε όλους. Συνεχίζουμε, λοιπόν, για άλλα δύο χρόνια μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κύριο Γιώργο και τον κύριο Παναγιώτη Αγγελόπουλο για την ευκαιρία που μου δίνουν να είμαι μέρος αυτού του συλλόγου για ακόμα δύο χρόνια. Πάμε τώρα όλοι μαζί να συνεχίσουμε με πάθος, φωνή και δύναμη σαν μία γροθιά να δημιουργήσουμε νέες θρυλικές σελίδες για τον Ολυμπιακό μας».

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