Τρίτη θέση για την Ελίνα Τζένγκο στο Diamond League: Άγγιξε την κορυφαία της επίδοση
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Ελίνα Τζένγκο Diamond League Μονακό

Τρίτη θέση για την Ελίνα Τζένγκο στο Diamond League: Άγγιξε την κορυφαία της επίδοση

Με καλύτερη βολή στα 58.20μ η Ελληνίδα πρωταθλήτρια κατέλαβε την 3η θέση - Στην πρώτη θέση τελείωσε η Κινέζα Ζίγι Γιαν, ενώ δεύτερη τερμάτισε η Βιλάγκος 

Τρίτη θέση για την Ελίνα Τζένγκο στο Diamond League: Άγγιξε την κορυφαία της επίδοση
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Η Ελίνα Τζένγκο έλαβε τη τρίτη θέση στο Diamond League του Μονακό, με καλύτερη βολή στα 58.20μ ενώ πρώτη ολοκλήρωσε τον αγώνα η Ζίγι Γιαν.

Η Ελληνίδα αθλήτρια του ακοντισμού είχε δύο άκυρες βολές ενώ η καλύτερη προσπάθειά της ήταν η τέταρτη και παρά την άκυρη βολή της στην πέμπτη προσπάθεια προκρίθηκε στη τελική τριάδα, που έριξε την έκτη και τελευταία βολή.

Εκει, η 18χρονη Ζιγί Γιαν διατήρησε την πρώτη θέση ρίχνοντας την καλύτερη βολή της στα 68.75μ. Η Βιλάγκος παρέμεινε δεύτερη με βολή στα 59.53 και η Ελίνα Τζένγκο τερμάτισε τρίτη με βολή στα 57.91μ, διατηρώντας έτσι την καλύτερη βολή της, την τέταρτη.

Οι βολές της Τζένγκο:

54.58μ
56.66μ
Άκυρη
58.20μ
Άκυρη
Κλείσιμο
57.91μ

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