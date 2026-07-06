Μπάντιο, Μπόνγκα και μετά… η μεγάλη κίνηση από NBA – Αυτός είναι ο επόμενος στόχος του Ομπράντοβιτς
SPORTS

Μπάντιο, Μπόνγκα και μετά… η μεγάλη κίνηση από NBA – Αυτός είναι ο επόμενος στόχος του Ομπράντοβιτς

Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού AKTOR προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι άνθρωποι της ομάδας επιχειρούν να συμπληρώσουν τα κομμάτια του νέου ρόστερ

Μπάντιο, Μπόνγκα και μετά… η μεγάλη κίνηση από NBA – Αυτός είναι ο επόμενος στόχος του Ομπράντοβιτς
Οι «πράσινοι» έχουν ήδη κινηθεί δυναμικά στην αγορά και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να φέρουν νέες εξελίξεις.

Ο Μπρανκού Μπάντιο είναι η πρώτη υπόθεση που μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ αναμένεται την Τρίτη να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έχοντας συμφωνήσει για την επόμενη τριετία με το «τριφύλλι».

Αμέσως μετά, το ενδιαφέρον στρέφεται στον Ισαάκ Μπόνγκα. Η υπόθεση του Γερμανού βρίσκεται σε εξαιρετικά προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία θεωρείται κατά 99% ολοκληρωμένη, με την οριστικοποίησή της να αναμένεται ακόμη και το βράδυ. Όλα δείχνουν πως ο Μπόνγκα είναι ο παίκτης που θα ακολουθήσει για ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη.

Οι δύο συγκεκριμένες προσθήκες δείχνουν και τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο Ομπράντοβιτς στον νέο Παναθηναϊκό. Αθλητικότητα, μέγεθος, ένταση στην άμυνα και παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν διαφορετικούς ρόλους μέσα στο ίδιο παιχνίδι.

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