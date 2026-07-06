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Μπάντιο, Μπόνγκα και μετά… η μεγάλη κίνηση από NBA – Αυτός είναι ο επόμενος στόχος του Ομπράντοβιτς
Μπάντιο, Μπόνγκα και μετά… η μεγάλη κίνηση από NBA – Αυτός είναι ο επόμενος στόχος του Ομπράντοβιτς
Ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού AKTOR προχωρά με γρήγορους ρυθμούς, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς και οι άνθρωποι της ομάδας επιχειρούν να συμπληρώσουν τα κομμάτια του νέου ρόστερ
Οι «πράσινοι» έχουν ήδη κινηθεί δυναμικά στην αγορά και οι επόμενες ημέρες αναμένεται να φέρουν νέες εξελίξεις.
Ο Μπρανκού Μπάντιο είναι η πρώτη υπόθεση που μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ αναμένεται την Τρίτη να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έχοντας συμφωνήσει για την επόμενη τριετία με το «τριφύλλι».
Αμέσως μετά, το ενδιαφέρον στρέφεται στον Ισαάκ Μπόνγκα. Η υπόθεση του Γερμανού βρίσκεται σε εξαιρετικά προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία θεωρείται κατά 99% ολοκληρωμένη, με την οριστικοποίησή της να αναμένεται ακόμη και το βράδυ. Όλα δείχνουν πως ο Μπόνγκα είναι ο παίκτης που θα ακολουθήσει για ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη.
Οι δύο συγκεκριμένες προσθήκες δείχνουν και τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο Ομπράντοβιτς στον νέο Παναθηναϊκό. Αθλητικότητα, μέγεθος, ένταση στην άμυνα και παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν διαφορετικούς ρόλους μέσα στο ίδιο παιχνίδι.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
Ο Μπρανκού Μπάντιο είναι η πρώτη υπόθεση που μπαίνει στην τελική ευθεία. Ο Σενεγαλέζος γκαρντ αναμένεται την Τρίτη να περάσει από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, έχοντας συμφωνήσει για την επόμενη τριετία με το «τριφύλλι».
Αμέσως μετά, το ενδιαφέρον στρέφεται στον Ισαάκ Μπόνγκα. Η υπόθεση του Γερμανού βρίσκεται σε εξαιρετικά προχωρημένο στάδιο και η συμφωνία θεωρείται κατά 99% ολοκληρωμένη, με την οριστικοποίησή της να αναμένεται ακόμη και το βράδυ. Όλα δείχνουν πως ο Μπόνγκα είναι ο παίκτης που θα ακολουθήσει για ιατρικές εξετάσεις την Τετάρτη.
Οι δύο συγκεκριμένες προσθήκες δείχνουν και τη φιλοσοφία που θέλει να περάσει ο Ομπράντοβιτς στον νέο Παναθηναϊκό. Αθλητικότητα, μέγεθος, ένταση στην άμυνα και παίκτες που μπορούν να υπηρετήσουν διαφορετικούς ρόλους μέσα στο ίδιο παιχνίδι.
Διαβάστε περισσότερα στο Monobala.gr
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