Σπανούλης: «Ο Παπανικολάου είναι ένα παράδειγμα, η Εθνική ομάδα είναι υπέρτατη τιμή για κάθε παίκτη», δείτε βίντεο

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός μίλησε στη media day της Εθνικής για τον επερχόμενο αγώνα με τη Ρουμανία για τα προκριματικά του παγκοσμίου Κυπέλλου 2027 και για μία ακόμη φορά στάθηκε στην παρουσία του αρχηγού