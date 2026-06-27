Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική χειρονομία του Σκαλόνι στον βετεράνο δημοσιογράφο των 18 Παγκοσμίων Κυπέλλων, δείτε βίντεο
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Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική χειρονομία του Σκαλόνι στον βετεράνο δημοσιογράφο των 18 Παγκοσμίων Κυπέλλων, δείτε βίντεο

Ο προπονητής της Αργεντινής σε ένδειξη σεβασμού στο πρόσωπο του Ενρίκε Μακάγια Μάρκες αποκάλυψε τα πλάνα του του για τον αγώνα με την Ιορδανία, όπου ο Λιονέλ Μέσι θα βρίσκεται στον πάγκο

Μουντιάλ 2026: Η συγκινητική χειρονομία του Σκαλόνι στον βετεράνο δημοσιογράφο των 18 Παγκοσμίων Κυπέλλων, δείτε βίντεο
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Τα ξημερώματα της Κυριακής (05:00 ώρα Ελλάδας), η Αργεντινή θα αντιμετωπίσει την Ιορδανία στον τελευταίο αγώνα της φάσης των ομίλων του Μουντιάλ 2026.

Πρόκειται για ένα παιχνίδι διαδικαστικού χαρακτήρα για την Αλμπισελέστε, η οποία έχει ήδη εξασφαλίσει το εισιτήριο για τη φάση των «32» μετά τη συγκομιδή έξι βαθμών στις δύο πρώτες αγωνιστικές και είναι το απόλυτο φαβορί κόντρα στην Ιορδανία.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρχαν αμφιβολίες για το αν ο Λέο Μέσι θα βρισκόταν στο αρχικό σχήμα και το θέμα ξεκεθαρίστηκε με απρόσμενο τρόπο από τον Λιονέλ Σκαλόνι κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου.

Και το έκανε αποκλειστικά και μόνο επειδή την ερώτηση έθεσε ο Ενρίκε Μακάγια Μάρκες, ο θρύλος της αθλητικής δημοσιογραφίας της Αργεντινής ο οποίος είναι πλέον 91 ετών και παρακολουθεί από κοντά το 18ο Παγκόσμιο Κύπελλο!

«Είστε μια αυθεντία. Αξίζετε μια απάντηση»
Ο Μακάγια ξεκίνησε να καλύπτει Παγκόσμια Κύπελλα από το μακρινό 1958 στη Σουηδία και δηλώνει «παρών» και σε αυτό το Μουντιάλ του 2026 σε Ηνωμένες Πολιτείες, Μεξικό και Καναδά. Συμπληρώνει 18 Μουντιάλ στην καριέρα του, ένα απόλυτο ρεκόρ που έχει αναγνωριστεί επίσημα και από τη FIFA. Μετά από περισσότερες από έξι δεκαετίες προσφοράς στη δημοσιογραφία, η φιγούρα του συνεχίζει να προκαλεί τεράστιο θαυμασμό, σε σημείο που ο ίδιος ο Σκαλόνι θέλησε να του αποτίσει φόρο τιμής πριν απαντήσει στην ερώτηση του για το ποια θα είναι η ενδεκάδα του αγώνα.

«Θέλω να σας κάνω δύο ερωτήσεις που συνοψίζουν ολόκληρη τη συνέντευξη Τύπου. Οι συνάδελφοί μου θα με σκοτώσουν μ' αυτό που λέω, αλλά θέλω να μου απαντήσετε. Η μία είναι: Παίζει ο Μέσι;  Η άλλη είναι: Πώς θα παρατάξετε την ομάδα;
Έχετε βέβαια το ελεύθερο να μην απαντήσετε... και σε αυτή την περίπτωση, θα σας αλλάξω την ερώτηση!», είπε ο Μακάγια με την αίθουσα να ξεσπά σε γέλια και σε χειροκροτήματα.

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 «Ενρίκε, είναι μεγάλη μου χαρά, τιμή μου που μου κάνετε εσείς την ερώτηση και χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ. Σας ευχαριστώ που ήρθατε. Νομίζω ότι μόλις συζητούσαμε για το πόσα Μουντιάλ έχετε καλύψει: 18 Παγκόσμια Κύπελλα, απίστευτο. Είναι πραγματικά ευλογία να μπορώ να απαντήσω σε μια ερώτησή σας, ειδικά επειδή γνωριζόμαστε και έχουμε ζήσει τόσα πράγματα μαζί για πάρα πολύ καιρό», είπε ο τεχνικός της παγκόσμιας πρωταθλήτριας και συνέχισε:



«Όταν έπαιζα στην Αργεντινή, δεν σταματούσα να τον παρακολουθώ στην τηλεόραση. Κάθε φορά που μιλούσε, για εμάς που μεγαλώσαμε σε εκείνη την εποχή, ήταν μια αυθεντία και παραμένει μέχρι σήμερα. Έτσι, θα σας απαντήσω: Ο Λέο θα ξεκινήσει από τον πάγκο. Αλλά απαντώ μόνο επειδή είστε εσείς· αν ήταν άλλος, μπορεί και να απέφευγα την ερώτηση. Απαντώ επειδή ειλικρινά πιστεύω ότι το αξίζετε»

Ο Σκαλόνι εξήγησε ότι η απόφαση να μείνει ο Μέσι στον πάγκο λήφθηκε σε απόλυτη συνεννόηση με τον ίδιο τον παίκτη:
«Είναι η καλύτερη απόφαση, ώστε να πάρουν χρόνο συμμετοχής οι συμπαίκτες του, αλλά και για να παίξει και ο ίδιος για ένα διάστημα στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι που θα κάνει καλό τόσο σε αυτόν όσο και στην υπόλοιπη ομάδα. Θα δούμε για πόσα λεπτά».

Κι όταν ολοκληρώθηκε η συνέντευξη Τύπου ο Σκαλόνι σηκώθηκε και πήγε να αγκαλιάσει τον Μακάγια γνωρίζοντας την αποθέωση απ' όλους.

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