Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ έβαλε μεγάλο «καλάθι» παρά την άμυνα του Κουντέ
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Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου Κιλιάν Εμπαπέ Εθνική Γαλλίας Ζιλ Κουντέ Μπάσκετ

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ έβαλε μεγάλο «καλάθι» παρά την άμυνα του Κουντέ

Ο σούπερ σταρ της Εθνικής Γαλλίας φρόντισε να δείξει το ταλέντο που έχει και στο μπάσκετ

Μουντιάλ 2026: Ο Εμπαπέ έβαλε μεγάλο «καλάθι» παρά την άμυνα του Κουντέ
Στο χορτάρι ζωγραφίζει καθώς μετρά τέσσερα γκολ σε δύο αγώνες και απέχει μόλις ένα από την κορυφή των σκόρερ του Παγκοσμίου Κυπελλου που βρίσκεται ο Λιονέλ Μέσι.

Ο Κιλιάν Εμπαπέ μετά από μια δύσκολη χρονιά με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει ξαναβρεί το χαμόγελο του στην Εθνική Γαλλίας και δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή με τους τρικολόρ.

Αυτό φαίνεται όχι μόνο από τα τέσσερα γκολ που έχει πετύχει στα δύο πρώτα ματς αλλά κι από την καθημερινή παρουσία του στο προπονητικό κέντρο με τον Γάλλο σούπερ σταρ να φροντίζει να αποδείξει το ταλέντο του και στο μπάσκετ.

Σε ένα σκηνικό που θύμιζε μπασκετικό clasico, ο Τσουαμενί του έκανε την... πάσα κι αυτός αφού έβαλε σωστά το κορμί του παρά το μαρκάρισμα του Κουντέ ευστόχησε βλέποντας (κυριολεκτικά όμως) το καλάθι ως βαρέλι!  Κι οι πανηγυρσμοί του ήταν το ίδιο έντονοι όπως μετά από ένα γκολ σε Μουντιάλ...

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