«Σεισμός» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στα γήπεδα!
SPORTS

«Σεισμός» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στα γήπεδα!

Ενώ τα βλέμματα του ποδοσφαιρικού κόσμου είναι στραμμένα στο Παγκόσμιο Κύπελλο, μια είδηση «βόμβα»… έσκασε από τις Ηνωμένες Πολιτείες

«Σεισμός» στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο: Ο Ροναλντίνιο επιστρέφει στα γήπεδα!
ο Ροναλντίνιο ετοιμάζεται να επιστρέψει στην ενεργό δράση, καθώς φέρεται να έχει συμφωνήσει με τη Ραβένα, ομάδα της Serie C Ιταλίας.

Σύμφωνα με την Gazzetta dello Sport, η συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές αναμένεται να παρουσιαστεί επίσημα σε εκδήλωση στο Μαϊάμι στις 23 Ιουνίου. Ο θρυλικός Βραζιλιάνος, που έγραψε ιστορία με τις φανέλες των Μίλαν και Μπαρτσελόνα, δηλώνει έτοιμος για ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

«Νέα χρώματα, το ίδιο χαμόγελο. Ανυπομονώ να… χορέψω ξανά με την μπάλα και να ξεκινήσω μια νέα περιπέτεια», δήλωσε ο σπουδαίος Βραζιλιάνος.

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