Στο Vione Paros, υπό την διαχείρηση της SWOT Hospitality, η φιλοξενία, η γαστρονομία και η θέα στο Αιγαίο συνθέτουν μια πρόταση διαμονής που αποτυπώνει τον σύγχρονο χαρακτήρα του νησιού.
Amber Alert για αρπαγή δίδυμων κοριτσιών στην Γλυφάδα
Amber Alert για αρπαγή δίδυμων κοριτσιών στην Γλυφάδα
Οι 9χρονες Άρτεμις Ανδρικοπούλου και Αφροδίτη Ανδρικοπούλου αγνοούνται από τις 24 Ιουλίου
Σε κινητοποίηση βρίσκονται οι Αρχές, για την εξαφάνιση δύο ανήλικων κοριτσιών στην Γλυφάδα. Οι 9χρονες Άρτεμις Ανδρικοπούλου και Αφροδίτη Ανδρικοπούλου αγνοούνται από τις 24 Ιουλίου.
Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» πρόκειται για γονική αρπαγή και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας προχώρησε σε ενεργοποίηση Amber Alert Hellas.
Στις 24/7/2026, η μητέρα προέβη σε αρπαγή των ανήλικων, Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών και Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών από την περιοχή της Γλυφάδας και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώθηκε την Παρασκευή 31/7/2026 για την εξαφάνιση των ανήλικων και προχώρησε άμεσα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.
Η Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Η Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.
Σε ενδεχόμενη εύρεση των Ανδρικοπούλου Άρτεμις και Ανδρικοπούλου Αφροδίτη θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.
Το Amber Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ανηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου παιδιού και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies.
Μάθετε περισσότερα για το AmberAlertHellas: http://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:ambert-alert-hellas.
Περισσότερες πληροφορίες:
Σύμφωνα με το «Χαμόγελο του Παιδιού» πρόκειται για γονική αρπαγή και κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας προχώρησε σε ενεργοποίηση Amber Alert Hellas.
Η ανακοίνωσηΓΟΝΙΚΗ ΑΡΠΑΓΗ ΤΩΝ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΡΤΕΜΙΣ, 9 ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΔΡΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ, 9 ΕΤΩΝ
Στις 24/7/2026, η μητέρα προέβη σε αρπαγή των ανήλικων, Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών και Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών από την περιοχή της Γλυφάδας και έκτοτε αγνοούνται. «Το Χαμόγελο του Παιδιού», ενημερώθηκε την Παρασκευή 31/7/2026 για την εξαφάνιση των ανήλικων και προχώρησε άμεσα, κατόπιν εισαγγελικής εντολής στην ενεργοποίηση του μηχανισμού AMBER ALERT HELLAS.
Η Ανδρικοπούλου Αφροδίτη, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Η Ανδρικοπούλου Άρτεμις, 9 ετών έχει καστανά μάτια και καστανά μαλλιά, έχει ύψος 1,35 και είναι 35 κιλά. Την ημέρα που εξαφανίστηκε είναι άγνωστο τι φορούσε.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση. Μπορείτε να την κατεβάσετε για Android κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-android και για Apple κινητά εδώ http://bit.ly/missing-alert-apple.
Σε ενδεχόμενη εύρεση των Ανδρικοπούλου Άρτεμις και Ανδρικοπούλου Αφροδίτη θα ενημερωθείτε σχετικά με νέο Δελτίο Τύπου ώστε να αφαιρεθούν άμεσα οι αφίσες από όπου έχουν αναρτηθεί.
Το Amber Alert Hellas συνίσταται στην άμεση, έγκυρη και λεπτομερή ενημέρωση των πολιτών σχετικά με περιστατικό εξαφάνισης ανηλίκου μόλις λίγα λεπτά μετά την ειδοποίηση των Αρχών ή του Οργανισμού «Το Χαμόγελο του Παιδιού» σχετικά με αυτό. Για να επιτευχθεί αυτό στο Πρόγραμμα συμμετέχει πλήθος φορέων (κρατικών, ιδιωτικών, εθελοντικών) με τον κάθε ένα από αυτούς να επικοινωνεί τα στοιχεία του αγνοούμενου παιδιού και κάποιες άλλες βασικές πληροφορίες μέσα από τα μέσα που διαθέτει π.χ. τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά spots, αναρτήσεις στα socialmedia, αποστολή SMS, ανακοινώσεις στις οθόνες αεροδρομίων κ.λ.π
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που έχει αναπτύξει, διαθέτει την τεχνογνωσία να χειρίζεται με επαγγελματισμό και εξειδίκευση περιστατικά εξαφανίσεων ανηλίκων. Ενημερωθείτε για τις διεθνείς συνεργασίες του Οργανισμού: http://www.hamogelo.gr/gr/el/diethneis-sinergasies.
Μάθετε περισσότερα για το AmberAlertHellas: http://www.hamogelo.gr/gr/el/eksafanismena-paidia:ambert-alert-hellas.
Περισσότερες πληροφορίες:
Εθνικό Κέντρο για τις Εξαφανίσεις και τα Παιδιά Θύματα Εκμετάλλευσης
«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» email:116000@hamogelo.gr
«Ευρωπαϊκή Γραμμή για τις Εξαφανίσεις 116000» email:116000@hamogelo.gr
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