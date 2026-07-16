Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Γλυφάδα: Προληπτικοί ψεκασμοί μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, δείτε βίντεο
Γλυφάδα: Προληπτικοί ψεκασμοί μετά από επιβεβαιωμένο κρούσμα του ιού του Δυτικού Νείλου, δείτε βίντεο
Οι αρμόδιες αρχές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας, ενώ καλούν τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα ατομικής προστασίας από τα κουνούπια και να ακολουθούν τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας
Ψεκασμοί από ειδικό συνεργείο του τμήματος Καταπολέμησης Κουνουπιών της Περιφέρειας Αττικής πραγματοποιούνται από τις έξι τα ξημερώματα σε τμήματα της Γλυφάδας, λόγω επιβεβαιωμένου κρούσματος του ιού του Δυτικού Νείλου στην περιοχή.
Οι ψεκασμοί γίνονται σε σημεία πέριξ της οδού Ζαμάνου στη Γλυφάδα και τις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης και, όπως τονίζουν οι Αρχές, πρόκειται για δράσεις καθαρά προληπτικούς χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Δήμο Γλυφάδας.
Σε κάθε σημείο όπου ολοκληρωνόταν ο ψεκασμός, το συνεργείο τοποθετούσε άμεσα προστατευτικα κορδέλα και ενημερωτικό σημείωμα με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ», καλώντας τους περαστικούς να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες επιφάνειες, όπως φυλλωσιές και λοιπά στοιχεία εντός του οριοθετημένου χώρου.
Η άμεση κινητοποίηση των αρχών αποφασίστηκε μετά από επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΥ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ευρύτερη περιοχή.
Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.
Για την έγκαιρη ενημέρωση της γειτονιάς, ο δήμος είχε προχωρήσει από την προηγούμενη κιόλας ημέρα, 15 Ιουλίου, σε θυροκολλήσεις σχετικών ανακοινώσεων στους δρόμους όπου ήταν προγραμματισμένο να περάσει το συνεργείο.
Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν εγκαίρως ώστε να λάβουν τα απαραίτητα οικιακά μέτρα ασφαλείας, όπως το να μην αφήσουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια τους και να κρατήσουν τα κατοικίδια ζώα τους κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.
Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας να παραμένουν προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών στους ιδιωτικούς τους χώρους.
Για περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς και για αναλυτικές οδηγίες προστασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του ΕΟΔΥ (eody.gov.gr) ή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας (www.glyfada.gr).
Οι ψεκασμοί γίνονται σε σημεία πέριξ της οδού Ζαμάνου στη Γλυφάδα και τις οδούς Ήρας, Ερμού και Αριάδνης και, όπως τονίζουν οι Αρχές, πρόκειται για δράσεις καθαρά προληπτικούς χαρακτήρα, που πραγματοποιούνται σε στενή συνεργασία με τις αρμόδιες υγειονομικές αρχές και τον Δήμο Γλυφάδας.
Σε κάθε σημείο όπου ολοκληρωνόταν ο ψεκασμός, το συνεργείο τοποθετούσε άμεσα προστατευτικα κορδέλα και ενημερωτικό σημείωμα με την ένδειξη «ΠΡΟΣΟΧΗ», καλώντας τους περαστικούς να μην αγγίζουν τις ψεκασμένες επιφάνειες, όπως φυλλωσιές και λοιπά στοιχεία εντός του οριοθετημένου χώρου.
Η άμεση κινητοποίηση των αρχών αποφασίστηκε μετά από επίσημη ενημέρωση του ΕΟΔΥ για την καταγραφή επιβεβαιωμένου κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου στην ευρύτερη περιοχή.
Η ενημέρωση προς τους κατοίκους για το κρούσμα και τους ψεκασμούς
Από την πλευρά της, η δημοτική αρχή έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι δεν συντρέχει απολύτως κανένας λόγος ανησυχίας για τους πολίτες.
Για την έγκαιρη ενημέρωση της γειτονιάς, ο δήμος είχε προχωρήσει από την προηγούμενη κιόλας ημέρα, 15 Ιουλίου, σε θυροκολλήσεις σχετικών ανακοινώσεων στους δρόμους όπου ήταν προγραμματισμένο να περάσει το συνεργείο.
Με τον τρόπο αυτό, οι κάτοικοι ειδοποιήθηκαν εγκαίρως ώστε να λάβουν τα απαραίτητα οικιακά μέτρα ασφαλείας, όπως το να μην αφήσουν απλωμένα ρούχα στα μπαλκόνια τους και να κρατήσουν τα κατοικίδια ζώα τους κλεισμένα μέσα στα διαμερίσματα κατά τη διάρκεια των ψεκασμών.
Πώς μεταδίδεται ο ιόςΟι αρμόδιοι φορείς υπενθυμίζουν στο κοινό ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών και δεν μεταδίδεται σε καμία περίπτωση από άνθρωπο σε άνθρωπο.
Παράλληλα, απευθύνεται έκκληση προς όλους τους συμπολίτες μας να παραμένουν προσεκτικοί και να λαμβάνουν τα ενδεδειγμένα μέτρα ατομικής προστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών στους ιδιωτικούς τους χώρους.
Για περισσότερες πληροφορίες, ενημέρωση γύρω από το συγκεκριμένο περιστατικό, καθώς και για αναλυτικές οδηγίες προστασίας, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στην ειδική ενότητα της ιστοσελίδας του ΕΟΔΥ (eody.gov.gr) ή στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Γλυφάδας (www.glyfada.gr).
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