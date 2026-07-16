Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού
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Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού

Σαρωτικές διασταυρώσεις για κρυφά εισοδήματα, μερίσματα και κρυπτονομίσματα - Η «ακτινογραφία» από την ΑΑΔΕ σε 93 χώρες - Ποιοι μπαίνουν στο στόχαστρο των νέων ελέγχων

Στο «μικροσκόπιο» της ΑΑΔΕ αδήλωτα εισοδήματα και καταθέσεις εξωτερικού
Κωστής Πλάντζος
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Μπορεί οι υποβολές δηλώσεων φόρου εισοδήματος να συνεχίζονται έως τις 24 Ιουλίου, η ΑΑΔΕ όμως ήδη ετοιμάζεται για το πώς θα ελέγξει όσους παραλείπουν να δηλώσουν εισοδήματα που είχαν από το εξωτερικό, για τα οποία πρέπει να φορολογηθούν στην Ελλάδα. Αντλώντας δεδομένα από 93 χώρες, ο φοροελεγκτικός μηχανισμός ανοίγει έναν νέο, εκτεταμένο κύκλο διασταυρώσεων, αναζητώντας αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία που ξεκινούν από τραπεζικούς τόκους και φτάνουν μέχρι τα κρυπτονομίσματα.

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ανοίγει νέο κύκλο εκτεταμένων ελέγχων για εισοδήματα και περιουσιακά στοιχεία που διατηρούν Έλληνες φορολογούμενοι εκτός συνόρων, αξιοποιώντας την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών με τις φορολογικές αρχές 93 χωρών. Βασική επιδίωξη είναι ο εντοπισμός αδήλωτων κεφαλαίων και η διαπίστωση της φορολογικής συμμόρφωσης όσων διατηρούν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα.

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Κωστής Πλάντζος
2 ΣΧΟΛΙΑ
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