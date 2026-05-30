Champions League: Από νωρίς στους δρόμους της Βουδαπέστης οι οπαδοί της Παρί και της Άρσεναλ ενόψει τελικού, δείτε βίντεο

Αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Champions League οι οπαδοί της Παρί μαζεύτηκαν στην κεντρική πλατεία της Βουδαπέστης και τραγούδησαν συνθήματα, ενώ οι Λονδρέζοι οπαδοί προτίμησαν πιο χαλαρές καταστάσεις με μπύρες στα χέρια βρετανικά hits





Τη δικιά τους μάχη βέβαια έχουν δώσει από νωρίς το μεσημέρι και οι οπαδοί των δύο ομάδων οι οποίοι βγήκαν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν για τις ομάδες τους.







North London forever... 🎶#UCLfestival pic.twitter.com/EJknSIpdJx — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 30, 2026

❤️💙 pic.twitter.com/YqmRnLZUyo — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) May 30, 2026 Κάποιες ώρες πριν, βέβαια, το βράδυ της Παρασκευής το κλίμα δεν ήταν τόσο ειρηνικό.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδες υποστηρικτών των δύο φιναλίστ συναντήθηκαν σε κεντρικά σημεία της ουγγρικής πρωτεύουσας, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.



Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να αποκαταστήσουν την τάξη.



Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για μικροτραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των περιστατικών.



Το κλίμα στην πόλη είναι ιδιαίτερα φορτισμένο ενόψει του μεγάλου αγώνα, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι έχουν ταξιδέψει στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.



Η κάτοχος του τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν θα επιδιώξει να διατηρήσει τα σκήπτρα της Ευρώπης, ενώ η Άρσεναλ βρίσκεται μπροστά σε μία ιστορική ευκαιρία, καθώς διεκδικεί το πρώτο Champions League της ιστορίας της, στη δεύτερη συμμετοχή της σε τελικό της διοργάνωσης.