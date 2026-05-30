Champions League: Από νωρίς στους δρόμους της Βουδαπέστης οι οπαδοί της Παρί και της Άρσεναλ ενόψει τελικού, δείτε βίντεο
SPORTS
Παρί Σεν Ζερμέν Άρσεναλ Champions League Βουδαπέστη

Champions League: Από νωρίς στους δρόμους της Βουδαπέστης οι οπαδοί της Παρί και της Άρσεναλ ενόψει τελικού, δείτε βίντεο

Αρκετές ώρες πριν τη σέντρα του μεγάλου τελικού του Champions League οι οπαδοί της Παρί μαζεύτηκαν στην κεντρική πλατεία της Βουδαπέστης και τραγούδησαν συνθήματα, ενώ οι Λονδρέζοι οπαδοί προτίμησαν πιο χαλαρές καταστάσεις με μπύρες στα χέρια βρετανικά hits

Champions League: Από νωρίς στους δρόμους της Βουδαπέστης οι οπαδοί της Παρί και της Άρσεναλ ενόψει τελικού, δείτε βίντεο
Η ώρα του τελικού του Champions League έφτασε και Παρί Σεν Ζερμέν και Άρσεναλ είναι έτοιμες να δώσουν τη μάχη τους στην αρένα τους Πούσκας στη Βουδαπέστη. 

Τη δικιά τους μάχη βέβαια έχουν δώσει από νωρίς το μεσημέρι και οι οπαδοί των δύο ομάδων οι οποίοι βγήκαν στην πρωτεύουσα της Ουγγαρίας και δεν έχουν σταματήσει να τραγουδούν για τις ομάδες τους. 

Οι Παριζιάνοι άπλωσαν πανό και χοροπηδούσαν τραγουδώντας συνθήματα, ενώ οι Άγγλοι πιο παραδοσιακοί, με τις μπύρες στα χέρια και σκορπισμένοι σε παρέες έδιναν το σύνθημα της νίκης. 


Κάποιες ώρες πριν, βέβαια, το βράδυ της Παρασκευής το κλίμα δεν ήταν τόσο ειρηνικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ομάδες υποστηρικτών των δύο φιναλίστ συναντήθηκαν σε κεντρικά σημεία της ουγγρικής πρωτεύουσας, με την ένταση να κλιμακώνεται γρήγορα.

Κλείσιμο
Ακολούθησαν μικροσυμπλοκές, ενώ καταγράφηκαν και ρίψεις αντικειμένων μεταξύ των δύο πλευρών.

Η κατάσταση προκάλεσε αναστάτωση στην περιοχή, με τις αστυνομικές δυνάμεις να επεμβαίνουν για να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να αποκαταστήσουν την τάξη.

Παράλληλα, υπάρχουν αναφορές για μικροτραυματισμούς, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα των περιστατικών.


Το κλίμα στην πόλη είναι ιδιαίτερα φορτισμένο ενόψει του μεγάλου αγώνα, καθώς χιλιάδες φίλαθλοι έχουν ταξιδέψει στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσουν από κοντά τον τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η κάτοχος του τροπαίου Παρί Σεν Ζερμέν θα επιδιώξει να διατηρήσει τα σκήπτρα της Ευρώπης, ενώ η Άρσεναλ βρίσκεται μπροστά σε μία ιστορική ευκαιρία, καθώς διεκδικεί το πρώτο Champions League της ιστορίας της, στη δεύτερη συμμετοχή της σε τελικό της διοργάνωσης.

Thema Insights

Γιατί η επένδυση στο εργασιακό περιβάλλον αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για το employer branding

Η επένδυση στον σύγχρονο χώρο εργασίας ξεκινά με μια απόφαση: να αντιμετωπιστεί το εργασιακό περιβάλλον ως αυτό που πραγματικά είναι, ένα κρίσιμο κομμάτι της στρατηγικής της επιχείρησης. Η ΔΡΟΜΕΑΣ προσφέρει ακριβώς αυτό.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης