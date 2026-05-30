Roland Garros: Αποδοκιμασίες σε οπαδό της Άρσεναλ που εμφανίστηκε με τη μπλούζα των Λονδρέζων στο Παρίσι
Ατμόσφαιρα... Βουδαπέστης στο κεντρικό γήπεδο του Roland Garros όπου εμφανίστηκε οπαδός με τη μπλούζα της Άρσεναλ
Φίλος των Λονδρέζων, αλλά και φίλος του τένις, προφανώς δεν ήταν στους τυχερούς που πήραν εισιτήριο για τον τελικό του Champions League στη Βουδαπέστη και βρέθηκε στο Παρίσι για να δει αγώνες του Roland Garros...
Η επιλογή του όμως να εμφανιστεί με μπλούζα της Άρσεναλ, τη μέρα που κοντράρονται με την Παρί στον τελικό του CL δεν ήταν και η καλύτερη καθώς όταν οι κάμερες τον εντόπισαν είχαμε αρκετά έντονες αποδοκιμασίες, ενώ αντιθέτως είχαμε επευφημίες για αυτούς που φορούσαν μπλούζα της Παρί...
Be careful what shirt you wear in the stands at Roland-Garros 😂 pic.twitter.com/PGi7BLE4mk— TNT Sports (@tntsports) May 30, 2026
