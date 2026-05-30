Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών 40η φορά: Επικράτησε του Παναθηναϊκού με... σκούπα στους τελικούς, δείτε βίντεο

Σε εκείνο το σημείο, οι «πράσινοι» με δύο σερί τέρματα μείωσαν και διαμόρφωσαν το σκορ του πρώτου μισού στο ματς (9-3).Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στον τοίχο όντας με έξι τέρματα πίσω.Το σύνολο του Δημήτρη Μάζη προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και ροκάνισε τη διαφορά.Μάλιστα, με δύο τέρματα παραπάνω στο επιμέρους σκορ, οι «πράσινοι» μείωσαν κατά δύο τέρματα (12-8).Ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου μείωσε εκ νέου το σκορ (12-9), ωστόσο ο Ολυμπιακός με τον Πούρο επανέφερε τη διαφορά στα τέσσερα τέρματα (13-9).Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν το σκορ, όμως και πάλι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τις απαντήσεις για να διατηρήσουν το προβάδισμά τους.Με σκορ 17-12 ο Ολυμπιακός επικράτησε στην αναμέτρηση και κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.Τα οκτάλεπτα: 4-1, 5-2, 3-5, 5-4Ζερδεβάς, Τζωρτζάτος, Νικολαΐδης, Φουντούλης, Γενηδουνιάς, Γκίλλας, Πούρος, Κάκαρης, Ανγκιάλ, Ζάλανκι, Παπαναστασίου, Αλαφραγκής, Μάρκογλου, Δήμου, Γούβης.Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.