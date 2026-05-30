Ο Ολυμπιακός κατέκτησε το πρωτάθλημα στο πόλο ανδρών 40η φορά: Επικράτησε του Παναθηναϊκού με... σκούπα στους τελικούς, δείτε βίντεο
Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 17-12 στον τρίτο τελικό επί του Παναθηναϊκού και κατέκτησε το πρωτάθλημα με sweep επί του αιώνιου αντιπάλου - Το σερί ανάμεσα στους δύο αντιπάλους ανέβηκε στο 63-0
Για 40η φορά ο Ολυμπιακός αναδείχθηκε σε πρωταθλητή Ελλάδας!
Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν του Παναθηναϊκού στον τρίτο τελικό με σκορ 17-12 και πέτυχαν τo sweep στη σειρά των τελικών της Waterpolo League ανδρών.
Αυτή ήταν η 63 σερί νίκη των «ερυθρόλευκων» κόντρα στους «πράσινους», η οποία πλέον τους δίνει την άνεση για να επικεντρωθούν τελείως στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και το προσεχές Final-4 του Champions League, το οποίο θα διεξαχθεί από τις 10 έως 13 Ιουνίου στη Μάλτα.
Μπορεί ο Παναθηναϊκός να βρήκε πολύ γρήγορο γκολ με τον Χαλυβόπουλο (0-1), ωστόσο αυτή ήταν η μοναδική καλή επιθετική προσπάθεια των «πράσινων» στο πρώτο οκτάλεπτο.
Ο Ολυμπιακός βρήκε απάντηση και με επιθετικό ντεμαράζ προσπέρασε και πήρε διαφορά τριών τερμάτων στο τέλος του εναρκτήριου οκτάλεπτου (4-1).
Το σερί των «ερυθρόλευκων» συνεχίστηκε και η διαφορά διευρύνθηκε σιγά - σιγά και έφτασε στα οκτώ τέρματα (9-1) περίπου δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.
Σε εκείνο το σημείο, οι «πράσινοι» με δύο σερί τέρματα μείωσαν και διαμόρφωσαν το σκορ του πρώτου μισού στο ματς (9-3).
Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Παναθηναϊκός ήταν με την πλάτη στον τοίχο όντας με έξι τέρματα πίσω.
Το σύνολο του Δημήτρη Μάζη προσπάθησε να βγάλει αντίδραση και ροκάνισε τη διαφορά.
Μάλιστα, με δύο τέρματα παραπάνω στο επιμέρους σκορ, οι «πράσινοι» μείωσαν κατά δύο τέρματα (12-8).
Ο Παναθηναϊκός στο ξεκίνημα της τέταρτης περιόδου μείωσε εκ νέου το σκορ (12-9), ωστόσο ο Ολυμπιακός με τον Πούρο επανέφερε τη διαφορά στα τέσσερα τέρματα (13-9).
Οι φιλοξενούμενοι προσπάθησαν να μειώσουν το σκορ, όμως και πάλι οι «ερυθρόλευκοι» είχαν τις απαντήσεις για να διατηρήσουν το προβάδισμά τους.
Με σκορ 17-12 ο Ολυμπιακός επικράτησε στην αναμέτρηση και κατέκτησε το 40ο πρωτάθλημα της ιστορίας του.
Τα οκτάλεπτα: 4-1, 5-2, 3-5, 5-4
Ολυμπιακός (Έλβις Φάτοβιτς): Ζερδεβάς, Τζωρτζάτος, Νικολαΐδης, Φουντούλης, Γενηδουνιάς, Γκίλλας, Πούρος, Κάκαρης, Ανγκιάλ, Ζάλανκι, Παπαναστασίου, Αλαφραγκής, Μάρκογλου, Δήμου, Γούβης.
Παναθηναϊκός (Δημήτρης Μάζης): Βάινμπεργκ, Χαλυβόπουλος, Σκουμπάκης, Γκιουβέτσης, Νικολαΐδης, Παπανικολάου, Αλβέρτης, Κουρούβανης, Χατζηγούλας, Παπασηφάκης, Κοπελιάδης, Μπανίσεβιτς, Ηλιόπουλος, Μαραγκουδάκης, Πορτοκάλης.
