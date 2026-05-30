Θύμα απάτης ο Λούκας Πέρεθ, του έδωσαν πλαστά χαρτονομίσματα για να αγοράσουν προσωπικά του αντικείμενα
Θύμα απάτης… σαν να παίζει σε ταινία του Χόλιγουντ έπεσε ο άλλοτε παίκτης του ΠΑΟΚ, Λούκας Πέρεθ

Ο Ισπανός επιθετικός της Κάντιθ, έπεσε θύμα οργανωμένης απάτης και του απέσπασαν το ποσό των 340.000 ευρώ μέσω της μεθόδου «Rip Deal»!

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, ο 37χρονος ποδοσφαιριστής είχε βάλει προς πώληση την προσωπική του Λαμποργκίνι, καθώς και διάφορα αντικείμενα υψηλής αξίας, τέσσερα ρολόγια πολυτελείας, τρία δαχτυλίδια από χρυσό και διαμάντια και εννέα ρούχα. Η συναλλαγή έγινε κανονικά, με τους υποτιθέμενους αγοραστές να εμφανίζονται διατεθειμένοι να πληρώσουν το ποσό, που είχαν συμφωνήσει με τον Πέρεθ, σε μετρητά.

