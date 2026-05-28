Η Χρυσή Μπάλα... πάει Λονδίνο για να γιορτάσει τα 70α της γενέθλια
Η φετινή τελετή απονομής των βραβείων της Χρυσής Μπάλας θα φιλοξενηθεί στην πρωτεύουσα της Αγγλίας στις 26 Οκτωβρίου, τιμώντας μ' αυτόν τον τρόπο τον πρώτο νίκη του θεσμού, Σερ Στάνλεϊ Μάθιους

Το βραβείο που δημιούργησε το μακρινό 1956 το περιοδικό France Football, θεωρείται το πιο... ποθητό ατομικό βραβείο στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο καθώς σπουδαίοι ποδοσφαιριστές ήταν πολλοί, αλλά κάτοχοι Χρυσής Μπάλας είναι μόνο οι... εκλεκτοί!

Όπως αποκάλυψε η UEFA (που έχει υπό την αιγίδα της το «Ballon d'Or») η 70ή έκδοση θα διεξαχθεί στο Λονδίνο ως ελάχιστος φόρος τιμής στον σπουδαίο Άγγλο ποδοσφαιριστή Σερ Στάνλεϊ Μάθιους, ο οποίος ήταν ο πρώτος νικητής του βραβείου πριν από επτά δεκαετίες, όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου..



«Διοργανώνοντας την 70ή έκδοσή της στην πρωτεύουσα της Αγγλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, η Χρυσή Μπάλα συνεχίζει την επέκτασή της και ενισχύει περαιτέρω το καθεστώς της ως ένα παγκοσμίου κύρους brand», ανέφερε στην ανακοίνωση της  η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία χωρίς να αναφέρει περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή χώρο διεξαγωγής της τελετής.

Υπενθυμίζουμε ότι ο εξτρέμ της Παρί Σεν Ζερμέν, Ουσμάν Ντεμπελέ και η μεσοεπιθετικός της Μπαρτσελόνα Αϊτάνα Μπονματί ήταν οι νικητές για το 2025.

