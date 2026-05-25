Πιο ακριβός από τον Πελέ ο Κριστιάνο Ρονάλντο: Μια φωτογραφία αξίας 1,35 εκατομμυρίων!
Ο Κριστιάνο Ρονάλντο συνεχίζει να καταρρίπτει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο εντός γηπέδων, όμως αυτή τη φορά ο Πορτογάλος σούπερ σταρ της Αλ Νασρ πέτυχε ένα απίστευτο ορόσημο στον κόσμο των high-end συλλεκτικών αντικειμένων. Μια εξαιρετικά σπάνια, μοναδική (1-of-1) trading card με τη μορφή του άλλαξε χέρια για ένα αστρονομικό ποσό, επιβεβαιώνοντας το status του ως παγκόσμιο icon
Συγκεκριμένα, η πράσινη κάρτα 2018 Panini Kaboom (1-of-1), η οποία απεικονίζει τον CR7 με τη φανέλα της Γιουβέντους, πουλήθηκε στις 24 Μαΐου μέσω ιδιωτικής πώλησης του Fanatics Collect για το ποσό των 1,35 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως επιβεβαίωσε το Fanatics στο ESPN.
Η μεταγραφή αυτή αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τα ποδοσφαιρικά memorabilia, καθώς πρόκειται για το μεγαλύτερο ποσό που έχει δαπανηθεί ποτέ για κάρτα του Ρονάλντο. Παράλληλα, είναι η δεύτερη πιο ακριβή ποδοσφαιρική κάρτα στην ιστορία, πίσω μόνο από την rookie κάρτα του Λιονέλ Μέσι ($1,5 εκατ.) και οριακά μπροστά από την αντίστοιχη rookie κάρτα του Πελέ ($1,33 εκατ.).
Διαβάστε περισσότερα: monobala.gr
