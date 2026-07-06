Κάθετος Διάδρομος: Στο πρώτο κρίσιμο τεστ το νέο μοντέλο δημοπρασιών
Κάθετος Διάδρομος: Στο πρώτο κρίσιμο τεστ το νέο μοντέλο δημοπρασιών
Σήμερα η πρώτη ετήσια δημοπρασία με μειωμένα τέλη διέλευσης και ενιαία δέσμευση δυναμικότητας από την Ελλάδα έως την Ουκρανία – Προσδοκίες ότι θα διορθώσει τις αδυναμίες που «φρέναραν» τα προηγούμενα προϊόντα
Στη σημερινή ετήσια δημοπρασία δέσμευσης χωρητικότητας στρέφεται το ενδιαφέρον της αγοράς, καθώς αποτελεί την πρώτη εφαρμογή του νέου εμπορικού μοντέλου στον Κάθετο Διάδρομο Φυσικού Αερίου και θα δείξει αν οι αλλαγές που συμφωνήθηκαν τους προηγούμενους μήνες αρκούν για να τον καταστήσουν πιο ανταγωνιστικό.
Το νέο πλαίσιο, που διαμορφώθηκε έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει σημαντικά μειωμένες ταρίφες, ετήσια προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας και τη δυνατότητα ενιαίας δέσμευσης χωρητικότητας σε ολόκληρη τη διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ουκρανία.
Οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες μετά την περιορισμένη ανταπόκριση που είχαν οι προηγούμενες δημοπρασίες των προϊόντων Route 1, Route 2 και Route 3. Τα υψηλά τέλη διέλευσης, η μηνιαία διάρκεια των προϊόντων και η αδυναμία δέσμευσης δυναμικότητας σε ολόκληρη τη διαδρομή είχαν περιορίσει το ενδιαφέρον των εμπορικών χρηστών. Οι ποσότητες που θα δεσμευθούν σήμερα αφορούν μεταφορές φυσικού αερίου για το ευρωπαϊκό έτος αερίου 2026-2027, το οποίο ξεκινά τον Οκτώβριο. Το νέο μοντέλο θα συμπληρωθεί το επόμενο διάστημα με μηνιαία και τριμηνιαία προϊόντα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά.
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Το νέο πλαίσιο, που διαμορφώθηκε έπειτα από πολύμηνες διαπραγματεύσεις μεταξύ των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς της Ελλάδας, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας, της Μολδαβίας και της Ουκρανίας, σε συνεργασία με τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προβλέπει σημαντικά μειωμένες ταρίφες, ετήσια προϊόντα μεγαλύτερης διάρκειας και τη δυνατότητα ενιαίας δέσμευσης χωρητικότητας σε ολόκληρη τη διαδρομή από την Ελλάδα έως την Ουκρανία.
Οι αλλαγές κρίθηκαν αναγκαίες μετά την περιορισμένη ανταπόκριση που είχαν οι προηγούμενες δημοπρασίες των προϊόντων Route 1, Route 2 και Route 3. Τα υψηλά τέλη διέλευσης, η μηνιαία διάρκεια των προϊόντων και η αδυναμία δέσμευσης δυναμικότητας σε ολόκληρη τη διαδρομή είχαν περιορίσει το ενδιαφέρον των εμπορικών χρηστών. Οι ποσότητες που θα δεσμευθούν σήμερα αφορούν μεταφορές φυσικού αερίου για το ευρωπαϊκό έτος αερίου 2026-2027, το οποίο ξεκινά τον Οκτώβριο. Το νέο μοντέλο θα συμπληρωθεί το επόμενο διάστημα με μηνιαία και τριμηνιαία προϊόντα, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην αγορά.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
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