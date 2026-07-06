Κάθετος Διάδρομος: Στο πρώτο κρίσιμο τεστ το νέο μοντέλο δημοπρασιών

Σήμερα η πρώτη ετήσια δημοπρασία με μειωμένα τέλη διέλευσης και ενιαία δέσμευση δυναμικότητας από την Ελλάδα έως την Ουκρανία – Προσδοκίες ότι θα διορθώσει τις αδυναμίες που «φρέναραν» τα προηγούμενα προϊόντα