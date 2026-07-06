Ο Οτσόα λύγισε μετά τον αποκλεισμό του Μεξικού από την Αγγλία στο τελευταίο του ματς μετά από έξι Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Ο Οτσόα λύγισε μετά τον αποκλεισμό του Μεξικού από την Αγγλία στο τελευταίο του ματς μετά από έξι Μουντιάλ, δείτε βίντεο
Η πορεία του Οτσοά στα Μουντιάλ έληξε με την ήττα του Μεξικό από την Αγγλία με 3-2
Χωρίς ποτέ να εξελιχτεί σε ποδοσφαιριστή παγκόσμιας κλάσης, ο Γκιγιέρμο Οτσόα αποτέλεσε εμβληματική μορφή των Παγκοσμίων Κυπέλλων του 21ου αιώνα, καταγράφοντας μερικές τρομερές εμφανίσεις με τη φανέλα του Μεξικού.
Η τρομερή αυτή πορεία ολοκληρώθηκε με τον αποκλεισμό της Τρι από την Αγγλία μετά από ένα ασύλληπτο θρίλερ στο Αζτέκα που έληξε με νίκη 3-2 για τα «τρία λιοντάρια».
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο 41χρονος «Μέμο λύγισε καθώς αυτό ήταν το τελευταίο ματς της καριέρας του, μετά από παρουσία σε έξι τελικές φάσεις Μουντιάλ.
Πηγή: gazzetta.gr
Η τρομερή αυτή πορεία ολοκληρώθηκε με τον αποκλεισμό της Τρι από την Αγγλία μετά από ένα ασύλληπτο θρίλερ στο Αζτέκα που έληξε με νίκη 3-2 για τα «τρία λιοντάρια».
Μετά τη λήξη της αναμέτρησης ο 41χρονος «Μέμο λύγισε καθώς αυτό ήταν το τελευταίο ματς της καριέρας του, μετά από παρουσία σε έξι τελικές φάσεις Μουντιάλ.
Πηγή: gazzetta.gr
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