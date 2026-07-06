Η πορεία της ΚΝΕ στο Βίτσι, η κατασκήνωση στο Πισοδέρι, η σπηλιά- νοσοκομείο του ΔΣΕ και η Διεθνής από την κορυφή Βίγλα, δείτε βίντεο
Η πορεία της ΚΝΕ στο Βίτσι, η κατασκήνωση στο Πισοδέρι, η σπηλιά- νοσοκομείο του ΔΣΕ και η Διεθνής από την κορυφή Βίγλα, δείτε βίντεο
Την τελευταία ημέρα της κατασκήνωσης στη Φλώρινα, τα μέλη της ΚΝΕ χόρεψαν και τραγούδησαν άσματα όπως το Ήρωες σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και ποίηση Κώστα Τριπολίτη
Στη Φλώρινα και συγκεκριμένα στα βουνά της Πρέσπας βρέθηκαν για πέντε ημέρες εκατοντάδες μέλη της ΚΝΕ που συμμετείχαν στην 35η Αντιμπεριαλιστική Κατασκήνωση.
Οι νεολαίοι του ΚΚΕ έστησαν την κατασκήνωση στο χιονοδρομικό κέντρο Πισοδερίου στη θέση Βίγλα, σε υψόμετρο 1.550 μέτρων.
Ξεκινώντας, μάλιστα, από το δημοτικό διαμέρισμα Βροντερού πραγματοποίησαν πορεία με κόκκινες σημαίες στα χέρια προς το Βίτσι «στα χνάρια των μαχητών και των μαχητριών του ΔΣΕ (Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος)» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΚΚΕ.
Όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του Οδηγήτη στο TikTok, τα μέλη της ΚΝΕ έκαναν, μεταξύ άλλων, και στάσεις στη σπηλιά-νοσοκομείο στο Βροντερό και στο μνημείο της ΚΕ του ΚΚΕ για τις γυναίκες του ΔΣΕ στον Πυξό.
Όταν, δε, οι νεολαίοι του ΚΚΕ βρέθηκαν στην κορυφή Βίγλα στο Βίτσι, ύψωσαν τις σημαίες του κόμματος και τραγούδησαν τη Διεθνή.
Την τελευταία ημέρα της κατασκήνωσης στη Φλώρινα, τα μέλη της ΚΝΕ χόρεψαν και τραγούδησαν άσματα όπως το Ήρωες σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και ποίηση Κώστα Τριπολίτη.
Οι νεολαίοι του ΚΚΕ έστησαν την κατασκήνωση στο χιονοδρομικό κέντρο Πισοδερίου στη θέση Βίγλα, σε υψόμετρο 1.550 μέτρων.
Ξεκινώντας, μάλιστα, από το δημοτικό διαμέρισμα Βροντερού πραγματοποίησαν πορεία με κόκκινες σημαίες στα χέρια προς το Βίτσι «στα χνάρια των μαχητών και των μαχητριών του ΔΣΕ (Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος)» όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΚΚΕ.
@odigitis 📌 Αντάρτικα τραγούδια και συνθήματα ηχούν ξανά στη Βίγλα και στο Λούτζερ στο Βίτσι! 🔴 Με τις σημαίες του ΚΚΕ να ανεμίζουν στον αέρα, που συνοδεύει το πεζοπόρο τμήμα των μελών και φίλων της ΚΝΕ προς την κορυφή της Βίγλας, σχηματίστηκε ένα απέραντο κόκκινο ποτάμι. #kke #kne #dse #δσε #βιτσι ♬ πρωτότυπος ήχος - Οδηγητής
Όπως φαίνεται στα βίντεο που αναρτήθηκαν στον λογαριασμό του Οδηγήτη στο TikTok, τα μέλη της ΚΝΕ έκαναν, μεταξύ άλλων, και στάσεις στη σπηλιά-νοσοκομείο στο Βροντερό και στο μνημείο της ΚΕ του ΚΚΕ για τις γυναίκες του ΔΣΕ στον Πυξό.
@odigitis 🚩 Στα χνάρια των μαχητών και των μαχητριών του ΔΣΕ βάδισαν οι κατασκηνωτές της ΚΝΕ στα βουνά της Πρέσπας, με στάσεις στη σπηλιά-νοσοκομείο στο Βροντερό και στο μνημείο της ΚΕ του ΚΚΕ για τις γυναίκες του ΔΣΕ στον Πυξό 👉 «Ένας αιώνας αγώνα και θυσία, το ΚΚΕ στην πρωτοπορία» αντιλαλούσε στις πλαγιές, με τον ήχο να χάνεται στα βουνά και να ενώνει την Ιστορία των αλύγιστων της ταξικής πάλης με τη νέα γενιά που παίρνει τη σκυτάλη #kke #kne #dse #δσε #βιτσι ♬ πρωτότυπος ήχος - Οδηγητής
Όταν, δε, οι νεολαίοι του ΚΚΕ βρέθηκαν στην κορυφή Βίγλα στο Βίτσι, ύψωσαν τις σημαίες του κόμματος και τραγούδησαν τη Διεθνή.
@odigitis 🎶 Τραγουδώντας τη "Διεθνή", τα μέλη και οι φίλοι της ΚΝΕ, δίνουν τη δική τους υπόσχεση συνέχισης του αγώνα από την κορυφή Βίγλα στο Βίτσι! #kke #kne #δσε #βιτσι #κκε ♬ πρωτότυπος ήχος - Οδηγητής
Την τελευταία ημέρα της κατασκήνωσης στη Φλώρινα, τα μέλη της ΚΝΕ χόρεψαν και τραγούδησαν άσματα όπως το Ήρωες σε μουσική Θάνου Μικρούτσικου και ποίηση Κώστα Τριπολίτη.
@odigitis 📌 Το τελευταίο βράδυ της αντιιμπεριαλιστικής κατασκήνωσης της ΚΝΕ στο Βίτσι, ξαναβροντήξαν τα βουνά και θυμήθηκαν το «αυτόματο» του Γιάννη του Αυγερινού που τα'κανε να κλαίν' όταν οι Ήρωες βρίσκονταν στα άπαρτα βουνά... 🎼 Στο μουσικό - αφηγηματικό αφιέρωμα στον ΔΣΕ από την Ορχήστρα της ΚΝΕ, τα αντάρτικα τραγούδια αντήχησαν ξανά στα βουνά. Αντάρτικα τραγούδια, εκείνα που ανύψωναν το ηθικό των μαχητών, που ήταν ποτισμένα από τα πιο ψηλά ιδανικά, για την απαλλαγή της εκμετάλλευσης ανθρώπου από άνθρωπο, ήχησαν το βράδυ του Σαββάτου σε αυτά εδώ τα δοξασμένα βουνά. #kke #kne #δσε #γραμμος #βιτσι ♬ πρωτότυπος ήχος - Οδηγητής
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