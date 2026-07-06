Η πορεία της ΚΝΕ στο Βίτσι, η κατασκήνωση στο Πισοδέρι, η σπηλιά- νοσοκομείο του ΔΣΕ και η Διεθνής από την κορυφή Βίγλα, δείτε βίντεο