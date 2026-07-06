Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού από την Ύδρα και οι λεζάντες που επέλεξε για κάθε φωτογραφία
Το άλμπουμ της Μαρίας Σολωμού από την Ύδρα και οι λεζάντες που επέλεξε για κάθε φωτογραφία
«Αγαπώ την Ύδρα, πάντα την αγαπούσα, πάντα θα την αγαπώ» έγραψε η Μαρία Σολωμού στην ανάρτησή της στο Instagram
H Ύδρα αποτέλεσε τον νέο προορισμό της Μαρίας Σολωμού για το φετινό καλοκαίρι, μετά τις πρώτες διακοπές που έκανε στην Κέρκυρα.
Και όπως και με το ταξίδι στο νησί των Φαιάκων, η Μαρία Σολωμού ενημέρωσε τους followers της στο Instagram για όσα έζησε στην Ύδρα.
Αυτή τη φορά, δε, η ηθοποιός επέλεξε να βάλει λεζάντα και σχεδόν σε κάθε ένα από τα καρέ που ανήρτησε στα social media και στα οποία πρωταγωνιστεί η ίδια.
Η Ύδρα εξάλλου φαίνεται ότι αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς για τη Μαρία Σολωμού, η οποία στην ανάρτησή της έγραψε στα αγγλικά: «Αγαπώ την Ύδρα, πάντα την αγαπούσα, πάντα θα την αγαπώ»
Και όπως και με το ταξίδι στο νησί των Φαιάκων, η Μαρία Σολωμού ενημέρωσε τους followers της στο Instagram για όσα έζησε στην Ύδρα.
Αυτή τη φορά, δε, η ηθοποιός επέλεξε να βάλει λεζάντα και σχεδόν σε κάθε ένα από τα καρέ που ανήρτησε στα social media και στα οποία πρωταγωνιστεί η ίδια.
Η Ύδρα εξάλλου φαίνεται ότι αποτελεί έναν από τους αγαπημένους προορισμούς για τη Μαρία Σολωμού, η οποία στην ανάρτησή της έγραψε στα αγγλικά: «Αγαπώ την Ύδρα, πάντα την αγαπούσα, πάντα θα την αγαπώ»
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