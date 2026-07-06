Airbnb: Ξεκινούν οι πρώτοι έλεγχοι σε 1.500 ακίνητα, η επιστολή που φέρνει πρόστιμα έως 20.000 ευρώ

Τα e-mail έχουν ήδη σταλεί στους ιδιοκτήτες - Τι θα ζητήσουν οι ελεγκτές, ποια δικαιολογητικά πρέπει να υπάρχουν και πότε γίνεται αυτοψία