Ο κύβος ερρίφθη! Η «σύμπραξη» δύο… μύθων για την αγορά αγγλικής ομάδας
Ο Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς και ο Τάισον Φιούρι φέρονται να ετοιμάζουν κοινή επιχειρηματική κίνηση στον χώρο του ποδοσφαίρου, με στόχο την αγορά ομάδας από τις χαμηλότερες κατηγορίες της Αγγλίας και την καταγραφή όλης της προσπάθειας σε ντοκιμαντέρ του Netflix, σύμφωνα με δημοσίευμα της «The Sun»
Οι δύο αθλητικοί σταρ είχαν πρόσφατα διαδικτυακή «συνάντηση» μέσω Instagram, γεγονός που πυροδότησε φήμες και σενάρια για το περιεχόμενο της συνεργασίας τους. Άλλοι θεώρησαν πως επρόκειτο για πιθανή αναμέτρηση τους σε αγώνα πυγμαχίας, ενώ αρκετοί εκτίμησαν ότι πρόκειται για εμπορικό project.
Ωστόσο, σύμφωνα με το αγγλικό δημοσίευμα, το πραγματικό σχέδιο αφορά την από κοινού εμπλοκή τους στην Μόρκαμ FC, ομάδα που αγωνίζεται στις χαμηλότερες επαγγελματικές κατηγορίες της Αγγλίας. Ο Τάισον Φιούρι φέρεται να έχει προτείνει την ιδέα στον Ιμπραΐμοβιτς, με αφορμή και εμπορική συνεργασία τους σε διαφημιστικό project στη Βαρσοβία.
