Η ασφάλεια σπιτιού Home On της Generali σου δίνει τη δυνατότητα να προσαρμόσεις καλύψεις, να έχεις άμεση βοήθεια και σιγουριά στην καθημερινότητά σου
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τον τελικό Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και το φινάλε στα μεγάλα πρωταθλήματα
Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε σήμερα τον τελικό Ολυμπιακός - Ρεάλ Μαδρίτης και το φινάλε στα μεγάλα πρωταθλήματα
Η μάχη της παραμονής σε Premier League και Serie A συγκεντρώνουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
Η πιο μεγάλη Κυριακή του Μαϊου έφτασε και το ενδιαφέρον είναι μεγάλο όσον αφορά τις αθλητικές μεταδόσεις, αφού η Ελλάδα έχει την ευκαιρία να κρατήσει το τρόπαιο του πρωταθλητή Ευρώπης στο μπάσκετ.
Στις 21:00 (Novasports Prime), ο Ολυμπιακός έχει το μεγάλο challenge, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της φετινής Euroleague, ούτως ώστε να ράψει το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του και να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο μέσα στο «σπίτι» του μεγάλου του αντιπάλου.
Από εκεί και πέρα και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, Premier League, Serie A και La Liga ρίχνουν αυλαία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα πρώτα δυο και τη μάχη για έξοδο στην Ευρώπη και παραμονή.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00 COSMOTE SPORT 2 HD Socca Euro
13:15 COSMOTE SPORT 2 HD Socca Euro
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Ολλανδία, Ζάντβορτ
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS14
15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόλτον – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ράιν Νέκαρ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Σασουόλο Serie A
16:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS15
Στις 21:00 (Novasports Prime), ο Ολυμπιακός έχει το μεγάλο challenge, απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης στον τελικό της φετινής Euroleague, ούτως ώστε να ράψει το τέταρτο αστέρι στη φανέλα του και να σηκώσει το βαρύτιμο τρόπαιο μέσα στο «σπίτι» του μεγάλου του αντιπάλου.
Από εκεί και πέρα και όσον αφορά το ποδόσφαιρο, Premier League, Serie A και La Liga ρίχνουν αυλαία, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στα πρώτα δυο και τη μάχη για έξοδο στην Ευρώπη και παραμονή.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
Οι αθλητικές μεταδόσεις σήμερα
12:00 COSMOTE SPORT 2 HD Socca Euro
13:15 COSMOTE SPORT 2 HD Socca Euro
14:30 COSMOTE SPORT 7 HD DTM Ολλανδία, Ζάντβορτ
15:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS14
15:00 COSMOTE SPORT 3 HD Μπόλτον – Στόκπορτ Sky Bet EFL League One
16:00 COSMOTE SPORT 6 HD Ράιν Νέκαρ – Μαγδεμβούργο DAIKIN Bundesliga
16:00 COSMOTE SPORT 1 HD Πάρμα – Σασουόλο Serie A
16:05 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS15
17:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Αστέρας Τρίπολης Κύπελλο Ελλάδας Γυναικών
18:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ Premier League
18:00 Novasports Extra 3 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπόρνμουθ Premier League
18:00 Novasports Extra 2 Μπέρνλι – Γουλβς Premier League
18:00 Novasports Extra 1 Φούλαμ – Νιούκαστλ Premier League
18:00 Novasports Start Τότεναμ – Έβερτον Premier League
18:00 Novasports News Γουέστ Χαμ – Λιντς Premier League
18:00 Novasports 6HD Σάντερλαντ – Τσέλσι Premier League
18:00 Novasports 4HD Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ Premier League
18:00 Novasports 3HD Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
18:00 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα Premier League
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS16
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τρέντο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
18:00 Novasports 5HD Adidas NextGen EuroLeague Finals
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Ουντινέζε Serie A
19:30 Novasports 1HD Βαγιαδολίδ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια Ποδόσφαιρο
21:00 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Final Four τελικός
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Socca Euro
21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Λέτσε – Τζένοα Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Κρεμονέζε – Κόμο Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Ρόμα Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Γιουβέντους Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Κάλιαρι Serie A
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Ντάλας Γουίνγκς WNBA
18:00 Novasports Premier League Κρίσταλ Πάλας – Άρσεναλ Premier League
18:00 Novasports Extra 3 Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπόρνμουθ Premier League
18:00 Novasports Extra 2 Μπέρνλι – Γουλβς Premier League
18:00 Novasports Extra 1 Φούλαμ – Νιούκαστλ Premier League
18:00 Novasports Start Τότεναμ – Έβερτον Premier League
18:00 Novasports News Γουέστ Χαμ – Λιντς Premier League
18:00 Novasports 6HD Σάντερλαντ – Τσέλσι Premier League
18:00 Novasports 4HD Λίβερπουλ – Μπρέντφορντ Premier League
18:00 Novasports 3HD Μπράιτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Premier League
18:00 Novasports 2HD Μάντσεστερ Σίτι – Άστον Βίλα Premier League
18:00 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Σκανδιναβία, SS16
18:00 COSMOTE SPORT 4 HD Τρέντο – Βίρτους Μπολόνια Lega Basket Serie A
18:00 Novasports 5HD Adidas NextGen EuroLeague Finals
19:00 COSMOTE SPORT 1 HD Νάπολι – Ουντινέζε Serie A
19:30 Novasports 1HD Βαγιαδολίδ – Ντεπορτίβο λα Κορούνια Ποδόσφαιρο
21:00 Novasports Prime Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης Euroleague Final Four τελικός
21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Socca Euro
21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Λέτσε – Τζένοα Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 8 HD Κρεμονέζε – Κόμο Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 3 HD Ελλάς Βερόνα – Ρόμα Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 1 HD Τορίνο – Γιουβέντους Serie A
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Μίλαν – Κάλιαρι Serie A
22:00 Novasports 1HD Βιγιαρεάλ – Ατλέτικο Μαδρίτης La Liga
22:30 COSMOTE SPORT 7 HD Νιου Γιορκ Λίμπερτι – Ντάλας Γουίνγκς WNBA
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα