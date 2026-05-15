Ατάκα με… νόημα από Μουρίνιο: «Δεν θέλω καν να δω την πρόταση»
Ο Πορτογάλος τεχνικός μίλησε στη συνέντευξη Τύπου ενόψει της τελευταίας αγωνιστικής του πορτογαλικού πρωταθλήματος απέναντι στην Εστορίλ, αγώνα που κρίνει και την έξοδο στο Champions League, και παραδέχθηκε ότι η διοίκηση των «αετών» του κατέθεσε πρόταση επέκτασης της συνεργασίας τους
«Ναι, την Τετάρτη έλαβα πρόταση ανανέωσης από την Μπενφίκα. Η πρόταση δόθηκε στον ατζέντη μου, όμως δεν ήθελα να τη δω, να ενημερωθώ ή να την αναλύσω. Θα το κάνω μόνο από την Κυριακή και μετά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Μουρίνιο.
Παράλληλα, διέψευσε τα σενάρια περί ενδιαφέροντος της Ρεάλ Μαδρίτης, τονίζοντας: «Από τη Ρεάλ Μαδρίτης δεν μου είπαν ποτέ ότι υπάρχει κάποια πρόταση. Ούτε ο πρόεδρος ούτε κάποιο σημαντικό πρόσωπο του οργανισμού. Αλλά ακόμα κι αν υπήρχε, η απάντησή μου θα ήταν ακριβώς η ίδια».
Ο έμπειρος προπονητής σημείωσε επίσης πως η επόμενη εβδομάδα θα είναι καθοριστική τόσο για τον ίδιο όσο και για την Μπενφίκα: «Όταν τελειώσει η σεζόν, η Μπενφίκα πρέπει να αρχίσει να σκέφτεται την επόμενη. Σύμφωνα με το συμβόλαιο και τη συμφωνία που κάναμε όταν ήρθα, υπάρχει αυτό το διάστημα λίγων ημερών ώστε να δούμε τι θα συμβεί και να πάρουμε αποφάσεις».
