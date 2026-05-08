Μία τρομερή ιστορία: Από συμπαίκτες στην Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε, αντίπαλοι στον τελικό του Champions League!

Οι δύο διεθνείς αμυντικοί, γεννημένοι στην Εσμεράλδας, μια πόλη στο Εκουαδόρ, ξεκίνησαν την πορεία τους από τις ακαδημίες της Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε (IDV), του συλλόγου που έχει αλλάξει τα δεδομένα στην ανάπτυξη ποδοσφαιριστών στη Νότια Αμερική!
Από την ίδια αφετηρία στην παγκόσμια ελίτ
Ο Πιέρο Ινκάπιε, 24 ετών, έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο το 2019 με την Ιντεπεντιέντε ντελ Βάλε, όπου αγωνίστηκε μέχρι το 2020, πριν συνεχίσει στην Αργεντινή με την Ταγιέρες. Ακολούθησε η πορεία του στην Ευρώπη με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν από το 2021 έως το 2025 και στη συνέχεια η μεταγραφή του στην Άρσεναλ.
Αντίστοιχα, ο Γουίλιαμ Πάτσο, επίσης 24 ετών, ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στην Ιντεπεντιέντε, όπου έπαιξε από το 2019 έως το 2021. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Βέλγιο για την Άντβερπ, αγωνίστηκε στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και από το 2024 αποτελεί βασικό στέλεχος της Παρί Σεν Ζερμέν.
