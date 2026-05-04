Σκάνδαλο: Τερματοφύλακας βάζει αυτογκόλ και συμπαίκτης τον κατηγορεί για στημένο παιχνίδι

Η φάση, που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τον γκολκίπερ να πραγματοποιεί μια εντελώς ανεξήγητη ενέργεια, καταλήγοντας σε αυτογκόλ χωρίς εμφανή πίεση από αντίπαλο.Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ένταση εντός της ομάδας, με έναν συμπαίκτη του να τον κατηγορεί ανοιχτά για χειραγώγηση αγώνα (match-fixing). Οι κατηγορίες αυτές έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις και αμφιβολίες γύρω από την αξιοπιστία του παιχνιδιού.Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από φιλάθλους όσο και από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και επίσημη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές του ποδοσφαίρου.Το βίντεο του συμβάντος συνεχίζει να κυκλοφορεί ευρέως, ενισχύοντας τα ερωτήματα για το αν πρόκειται για ένα απλό λάθος ή για κάτι πολύ πιο σοβαρό.