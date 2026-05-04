Σκάνδαλο: Τερματοφύλακας βάζει αυτογκόλ και συμπαίκτης τον κατηγορεί για στημένο παιχνίδι
SPORTS

Σκάνδαλο: Τερματοφύλακας βάζει αυτογκόλ και συμπαίκτης τον κατηγορεί για στημένο παιχνίδι

Σκάνδαλο έχει ξεσπάσει στον Παναμά μετά από ένα απίστευτο περιστατικό σε ποδοσφαιρικό αγώνα, όπου τερματοφύλακας έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα της ίδιας του της ομάδας, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις

Σκάνδαλο: Τερματοφύλακας βάζει αυτογκόλ και συμπαίκτης τον κατηγορεί για στημένο παιχνίδι
Η φάση, που καταγράφηκε σε βίντεο και έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου, δείχνει τον γκολκίπερ να πραγματοποιεί μια εντελώς ανεξήγητη ενέργεια, καταλήγοντας σε αυτογκόλ χωρίς εμφανή πίεση από αντίπαλο.

Το περιστατικό προκάλεσε έντονη ένταση εντός της ομάδας, με έναν συμπαίκτη του να τον κατηγορεί ανοιχτά για χειραγώγηση αγώνα (match-fixing). Οι κατηγορίες αυτές έχουν πυροδοτήσει συζητήσεις και αμφιβολίες γύρω από την αξιοπιστία του παιχνιδιού.

Η υπόθεση έχει ήδη προκαλέσει αντιδράσεις τόσο από φιλάθλους όσο και από τα μέσα ενημέρωσης, ενώ δεν αποκλείεται να υπάρξει και επίσημη έρευνα από τις αρμόδιες αρχές του ποδοσφαίρου.

Το βίντεο του συμβάντος συνεχίζει να κυκλοφορεί ευρέως, ενισχύοντας τα ερωτήματα για το αν πρόκειται για ένα απλό λάθος ή για κάτι πολύ πιο σοβαρό.

monobala.gr

Thema Insights

2.000 νέα δέντρα φυτεύτηκαν σε Χίο & Βόρεια Εύβοια από το Φυσικό Μεταλλικό Νερό ΒΙΚΟΣ

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Γης, οι δενδροφυτεύσεις σε Χίο και Βόρεια Εύβοια, που υλοποιούνται σε συνεργασία με τον περιβαλλοντικό οργανισμό we4all, αναδεικνύουν μια στρατηγική με συνέπεια και μετρήσιμα αποτελέσματα.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης