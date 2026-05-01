Προβάδισμα πρόκρισης στον τελικό του Europa League: H Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0 την Άστον Βίλα, η Μπράγκα 2-1 την Φράιμπουργκ, δείτε τα γκολ
Η Νότιγχαμ Φόρεστ κέρδισε με πέναλτι του Γουντ (71') την Άστον Βίλα και η Μπράγκα με τέρμα του Ντόργκελες στο 90+2' λύγισε τη Φράιμπουργκ - Στις 7/5 οι ρεβάνς
Η Νότιγχαμ Φόρεστ επικράτησε 1-0 της Άστον Βίλα στο Νότιγχαμ και έκανε το πρώτο βήμα για την πρόκριση στον τελικό του Europa League με τη ρεβάνς να είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (7/5) στο Μπέρμιγχαμ.
Από την άλλη η Μπράγκα επικράτησε με 2-1 στις καθυστερήσεις στην Πορτογαλία αλλά θα έχει δύσκολο έργο απέναντι στη Φράιμπουργκ στη Γερμανία.
Νότιγχαμ Φόρεστ - Άστον Βίλα 1-0
Ο πρώτος λόγος για τον τελικό της Κωνσταντινούπολης ανήκει στη Νότιγχαμ Φόρεστ! Αν και δεν ήταν καλοί στο πρώτο ημίχρονο, οι Reds υπέταξαν την Άστον Βίλα με 1-0 στον αγγλικό «εμφύλιο» των ημιτελικών του Europa League κι απέκτησαν ισχνό προβάδισμα πρόκρισης. Ο Ορτέγκα ήταν εκεί στο πρώτο ημίχρονο για να κρατήσει το μηδέν σε μακρινές προσπάθειες των φιλοξενούμενων, πριν η Φόρεστ απαντήσει στο 34΄με προβολή που εξουδετέρωσε με ασύλληπτη επέμβαση ο Εμιλιάνο Μαρτίνες.
Στο δεύτερο μέρος οι γηπεδούχοι κατάφεραν να ισορροπήσουν στον αγωνιστικό χώρο και τελική βρήκαν το πολυπόθητο γκολ της νίκης στο 71΄. Έπειτα από υπόδειξη του VAR, ο ρέφερι καταλόγισε πέναλτι σε χέρι του Ντιν στην περιοχή και ο Γουντ ευστόχησε από την άσπρη βούλα για το τελικό 1-0.
Μπάγκα - Φράιμπουργκ 2-1
Νίκη στις καθυστερήσεις για τη Μπράγκα, η οποία λύγισε με 2-1 τη Φράιμπουργκ στην Πορτογαλία κι απέκτησε προβάδισμα πρόκρισης. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ μόλις στο 8΄, όταν ο Τικνάζ με προβολή βρήκε δίχτυα για το 1-0. Η απάντηση των Γερμανών ωστόσο ήταν άμεση, καθώς οκτώ λεπτά αργότερα ο Γκριφό έφερε το ματς στα ίσα. Όλα έδειχναν πως το ματς θα ολοκληρωνόταν ισόπαλο, όμως στο 90΄+2΄ο Ντόργκελες βρήκε το γκολ της νίκης για το τελικό 2-1 υπέρ της Μπράγκα.
Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για την ημιτελική φάση του Europa League:
Μπράγκα (Πoρτογαλία)-Φράιμπουργκ (Γερμανία) 2-1
*Οι ρεβάνς θα διεξαχθούν στις 7/5.
**Ο τελικός στις 20/5 στην Κωντσαντινούπολη.
