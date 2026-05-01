ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή – Αποτελέσματα 2025: Χρονιά ρεκόρ για τις εισηγμένες και συγκρατημένη αισιοδοξία για την συνέχεια
Το 2025 έκλεισε με ρεκόρ λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας - Τα μερίσματα που θα διανεμηθούν ξεπερνούν τα 6,1 δις ευρώ για πρώτη φορά
Το 2025 αποδείχθηκε η καλύτερη χρήση όλων των εποχών για τις εισηγμένες εταιρίες στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Οι επιχειρηματικές επιδόσεις κατέγραψαν ρεκόρ λειτουργικής και καθαρής κερδοφορίας ενώ τα μερίσματα που θα διανεμηθούν ξεπερνούν τα 6,1 δισ. ευρώ για πρώτη φορά.
Αν η διαφορά σε σχέση με πέρυσι περιορίζεται σε μια σχετικά μικρή μεταβολή (+4,4%) θα πρέπει να επισημανθεί ότι η περυσινή χρονιά χαρακτηρίστηκε από υψηλά μη επαναλαμβανόμενα κέρδη (μόνο η πώληση της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ανέβασε την περυσινή κερδοφορία κατά 800 εκατ. ευρώ).
Το ταμείο του 2025 έδειξε καθαρά κέρδη 12,1 δις ευρώ, λειτουργικά κέρδη 16,02 δις ευρώ (+3,8%) και τζίρο 102,2 δις ευρώ (+3,5%). Με εξαίρεση τον τζίρο (2022: 107 δις ευρώ λόγω των σημαντικών επιδόσεων των ενεργειακών ομίλων) οι επιδόσεις των βασικών γραμμών αποτελούν νέα ιστορικά ρεκόρ για το σύνολο των εταιριών που δημοσίευσαν ως το απόγευμα της Πέμπτης. Ατμομηχανή της κερδοφορίας ήταν ο τραπεζικός κλάδος ο οποίος συνεισέφερε 5,5 δις ευρώ (+15,4%).
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα