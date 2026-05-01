Από τις πιο κρύες Πρωτομαγιές των τελευταίων 10ετιών η φετινή, η πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
Σε εξέλιξη ψυχρό κύμα από την Ουκρανία - Βροχές από το απόγευμα στην Αττική
Κάθε άλλο παρά ανοιξιάτικη είναι η φετινή Πρωτομαγιά αφού σταδιακά η θερμοκρασία πέφτει όλο και περισσότερο, ενώ δεν θα λείψουν οι βροχές, τα χιόνια και οι θυελλώδεις βοριάδες, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του protothema.gr Γιώργο Τσατραφύλλια.
Μάλιστα, όπως επισημαίνει, η φετινή Πρωτομαγιά θα είναι από τις πιο κρύες των τελευταίων 10ετιών.
Πιο αναλυτικά για σήμερα Παρασκευή 1/5/2026 περιμένουμε βροχές στις περισσότερες περιοχές πιο ισχυρές Πελοπόνησο, Στερεά, Εύβοια και Κρήτη. Επιπλέον λίγα χιόνια θα πέσουν στα κεντρικά και βόρεια ορεινά.
Η μέγιστη θερμοκρασία θα αγγίζει τους 17 με 18 βαθμούς στα δυτικά, τους 15 βαθμούς στα βόρεια και στους 20-21 βαθμούς στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Το βράδυ τα θερμόμετρα δεν θα ξεπεράσουν τους 10 βαθμούς στα βόρεια ηπειρωτικά και τους 15 βαθμούς στα κεντρικά.
Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα πνέουν βορειοανατολικοί μέχρι 6 μποφόρ. Στο Αιγαίο σ θα πνέουν βόρειοι και βορειοανατολικοί με ένταση έως 8 μποφόρ.
Στην Αττική αναμένονται μέχρι το απόγευμα τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις και θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη κατά διαστήματα προβλέπονται τοπικές βροχές. Ασθενείς οι άνεμοι στο Θερμαϊκό ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 14 βαθμούς.
Το Σάββατο και την Κυριακή θα κορυφωθεί η μεταφορά των ψυχρών αερίων μαζών με αποτέλεσμα να διατηρηθούν οι χαμηλές θερμοκρασίες σε όλη τη χώρα. Επίσης αναμένονται λίγες βροχές στα ανατολικά και νότια τμήματα της χώρας και λίγα χιόνια στα ορεινά. Οι θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο θα αρχίσουν να εξασθενούν από την Κυριακή το βράδυ.
