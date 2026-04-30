Η Εσπανιόλ ψάχνει σωτήρα και κοιτάζει προς Ελλάδα και την ΑΕΚ
Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο της ισπανικής ποδοσφαιρικής επικαιρότητας, με το όνομά του να συνδέεται εκ νέου με πιθανή επιστροφή στη Εσπανιόλ

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Sport, ο πρόεδρος του συλλόγου, Άλαν Πέις, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να του αναθέσει κομβικό ρόλο στη νέα διοικητική δομή της ομάδας.

Η σεζόν για την ομάδα της Βαρκελώνης εξελίσσεται σε ένα διαρκές τεστ αντοχών, καθώς η μάχη για την παραμονή παραμένει ανοιχτή και η πίεση αυξάνεται τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η διοίκηση φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε ριζικές τομές, αφήνοντας πίσω το μοντέλο του «αθλητικού συμβουλίου», το οποίο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο νυν τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ προβάλλει ως μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή. Με θητεία σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ και βαθιά γνώση της ισπανικής αγοράς, ο Ριμπάλτα συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που αναζητά η ιδιοκτησία: οργάνωση, σαφή στρατηγική και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.

Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η Εσπανιόλ έχει ανοίξει τη λίστα των υποψηφίων, εξετάζοντας πολλαπλά προφίλ για την επόμενη ημέρα.

Πηγή: monobala.gr

