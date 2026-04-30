Η Εσπανιόλ ψάχνει σωτήρα και κοιτάζει προς Ελλάδα και την ΑΕΚ
Ο Χαβιέρ Ριμπάλτα επανέρχεται δυναμικά στο προσκήνιο της ισπανικής ποδοσφαιρικής επικαιρότητας, με το όνομά του να συνδέεται εκ νέου με πιθανή επιστροφή στη Εσπανιόλ
Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Sport, ο πρόεδρος του συλλόγου, Άλαν Πέις, εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να του αναθέσει κομβικό ρόλο στη νέα διοικητική δομή της ομάδας.
Η σεζόν για την ομάδα της Βαρκελώνης εξελίσσεται σε ένα διαρκές τεστ αντοχών, καθώς η μάχη για την παραμονή παραμένει ανοιχτή και η πίεση αυξάνεται τόσο εντός όσο και εκτός αγωνιστικού χώρου. Μέσα σε αυτό το αβέβαιο περιβάλλον, η διοίκηση φαίνεται αποφασισμένη να προχωρήσει σε ριζικές τομές, αφήνοντας πίσω το μοντέλο του «αθλητικού συμβουλίου», το οποίο δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο νυν τεχνικός διευθυντής της ΑΕΚ προβάλλει ως μια ιδιαίτερα ελκυστική επιλογή. Με θητεία σε κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ και βαθιά γνώση της ισπανικής αγοράς, ο Ριμπάλτα συγκεντρώνει χαρακτηριστικά που αναζητά η ιδιοκτησία: οργάνωση, σαφή στρατηγική και ικανότητα διαχείρισης κρίσεων.
Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν πως η Εσπανιόλ έχει ανοίξει τη λίστα των υποψηφίων, εξετάζοντας πολλαπλά προφίλ για την επόμενη ημέρα.
Πηγή: monobala.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα