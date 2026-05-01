Επεισοδιακό το Χοκς-Νικς: Ντάνιελς και Ρόμπινσον πιάστηκαν στα χέρια και αποβλήθηκαν, δείτε βίντεο
SPORTS
Νιου Γιορκ Νικς Ατλάντα Χοκς NBA

Οι Νιού Γιορκ Νικς προκρίθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του ΝΒΑ κερδίζοντας με 51 πόντους διαφορά τους Ατλάντα Χοκς.

New York Knicks vs Atlanta Hawks Full Game 6 Highlights - April 30, 2026 | NBA Playoffs


Η ομάδα της Νέας Υόρκης μπήκε από νωρίς με το μαχαίρι στα δόντια, προηγήθηκε με 40-15 στην πρώτη περίοδο και στη συνέχεια έλεγξε το ματς.

Το τελικό σκορ έγραψε 140-89 για τους Νικς που έκαναν το 4-2 και έκλεισαν θέση για τα ημιτελικά της Ανατολής περιφέρειας.

Πάντως το ματς δεν ήταν ήρεμο και σε αυτό βοήθησαν οι Ρόμπινσον και Ντάνιελς που πιάστηκαν για λίγο στα χέρια και στη συνέχεια αποβλήθηκαν από το ματς.

Οι παίκτες των ομάδων μπήκαν στη μέση και γλίτωσαν τα χειρότερα, με τους Ρόμπινσον και Ντάνιελς να φεύγουν για τα αποδυτήρια.

Κλείσιμο


Πηγή: gazzetta.gr

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

