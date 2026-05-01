Επεισοδιακό το Χοκς-Νικς: Ντάνιελς και Ρόμπινσον πιάστηκαν στα χέρια και αποβλήθηκαν, δείτε βίντεο
Οι Νιού Γιορκ Νικς προκρίθηκαν με εντυπωσιακό τρόπο στα ημιτελικά της Ανατολικής Περιφέρειας του ΝΒΑ κερδίζοντας με 51 πόντους διαφορά τους Ατλάντα Χοκς.
Η ομάδα της Νέας Υόρκης μπήκε από νωρίς με το μαχαίρι στα δόντια, προηγήθηκε με 40-15 στην πρώτη περίοδο και στη συνέχεια έλεγξε το ματς.
Το τελικό σκορ έγραψε 140-89 για τους Νικς που έκαναν το 4-2 και έκλεισαν θέση για τα ημιτελικά της Ανατολής περιφέρειας.
Πάντως το ματς δεν ήταν ήρεμο και σε αυτό βοήθησαν οι Ρόμπινσον και Ντάνιελς που πιάστηκαν για λίγο στα χέρια και στη συνέχεια αποβλήθηκαν από το ματς.
Οι παίκτες των ομάδων μπήκαν στη μέση και γλίτωσαν τα χειρότερα, με τους Ρόμπινσον και Ντάνιελς να φεύγουν για τα αποδυτήρια.
Πηγή: gazzetta.gr
CHAOS IN KNICKS-HAWKS 😳— ESPN (@espn) May 1, 2026
Both Mitchell Robinson and Dyson Daniels were assessed with technical fouls and ejected from the game. pic.twitter.com/sjeATc59Pl
