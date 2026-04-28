Προπονητής Μπιλμπάο: «Ο ΠΑΟΚ παίζει πολύ έξυπνα και ο φετινός τελικός δεν έχει σχέση με τον περσινό»
Ο Χάουμε Πονσαρνάου έπλεξε το εγκώμιο του Δικέφαλου εν όψει του αυριανού (29/4) δεύτερου τελικού του FIBA Europe Cup, αλλά στάθηκε και στη δίψα που υπάρχει σε όλο το Μπιλμπάο για ένα δεύτερο συνεχόμενο τίτλο
Ο ΠΑΟΚ απέκτησε μικρό προβάδισμα για την κατάκτηση του φετινού FIBA Europe Cup καθώς επικράτησε με 79-73 στον πρώτο τελικό της διοργάνωσης και αύριο το βράδυ (29/4, 21:00) στην κατάμεστη Bilbao Aena θα πρέπει να υπερασπιστεί αυτό το +6 για να πανηγυρίσει τον τρίτο του ευρωπαϊκό τίτλο.
Από την πλευρά τους οι Βάσκοι ονειρεύονται την κατάκτηση του συγκεκριμένου τροπαίου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά (και πέρσι το πήραν με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ) αν και όπως ξεκαθάρισε στις δηλώσεις του ο προπονητής της ομάδας Χάουμε Πονσαρνάου οι φετινές μονομαχίες με τον Δικέφαλο είναι τελείως διαφορετικές.
«Στο FIBA Europe Cup είναι που έχουμε παίξει το καλύτερό μας μπάσκετ, εκεί έχουμε βγάλει τον καλύτερο εαυτό μας. Στόχος μας ήταν να μάθουμε από εκείνα τα πρώτα 40 λεπτά για να βελτιωθούμε σε αρκετούς παράγοντες», είπε αρχικά για την προετοιμασία της εβδομάδας και τα συναισθήματά του κατόπιν ρωτήθηκε για τον ρόλο που θα παίξουν οι οπαδοί (θα βρίσκονται στο γήπεδο και 500 οπαδοί του ΠΑΟΚ): «Είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες που θα έρθουν θα κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να εμψυχώσουν την ομάδα τους, αλλά όλη η πόλη του Μπιλμπάο θα είναι στο... κόκκινο και θα κάνει ακόμα περισσότερα για να μας βοηθήσει».
Αναφερόμενος σε πιθανές ομοιότητες με τον περσινό τελικό, ο προπονητής της Μπιλμπάο ανέφερε: «Είναι ένα τελείως διαφορετικό πλαίσιο. Προσπάθησα να βρω ομοιότητες αλλά μου ήταν αδύνατο. Αυτό που παρατήρησα είναι ότι υπάρχει περισσότερος κόσμος που το ζει έντονα, γιατί το παιχνίδι είναι πιο καθοριστικό. Περπατάς στον δρόμο και σου λένε: "πάμε, θα τα καταφέρουμε"».
Σχετικά με τον ενθουσιασμό της στιγμής, απάντησε: «Ο ενθουσιασμός είναι καλός μέχρι ένα σημείο, γι' αυτό επιμένω τόσο πολύ στο θέμα της έδρας. Χρειαζόμαστε την ώθηση των φιλάθλων μας, και αυτή η ώθηση να μας δώσει ευστοχία, πόντους και δύναμη για να πάρουμε το ματς».
Τέλος αναφερόμενος στον Δικέφαλο ο Πονσαρνάου σημείωσε: «Ο σεβασμός μας επεκτείνεται και στους υπόλοιπους παίκτες, οι οποίοι είναι πολύ καλοί. Ο ΠΑΟΚ έχει μια πολύ έξυπνη τακτική και σχεδιασμένη να εκμεταλλεύεται τις αδυναμίες μας. Η φόρμουλα είναι να δώσουμε σε κάθε κατοχή τη σημασία που της αξίζει και να κατανοήσουμε ότι είναι σημαντικό να έχουμε συγκέντρωση, δέσμευση, προσπάθεια και τη νοοτροπία για να πετύχουμε».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα