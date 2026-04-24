Euroleague: Στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της regular season Ντόρσεϊ και Ναν
Euroleague: Στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της regular season Ντόρσεϊ και Ναν

Τους πέντε συμπληρώνουν οι Μπόλντουιν και Χόρτον-Τάκερ από τη Φενέρ, αλλά και ο Έντι Ταβάρες από τη Ρεάλ Μαδρίτης

Euroleague: Στη δεύτερη καλύτερη πεντάδα της regular season Ντόρσεϊ και Ναν
Η EuroLeague ανακοίνωσε την δεύτερη καλύτερη πεντάδα της χρονιάς, με τους Τάιλερ Ντόρσεϊ του Ολυμπιακού και Κέντρικ Ναν του Παναθηναϊκού να συμπεριλαμβάνονται σε αυτήν.

Την υπόλοιπη πεντάδα συμπληρώνουν οι Γουέιντ Μπάλντουιν και Τάλεν Χόρτον-Τάκερ της Φενέρμπαχτσε και ο Έντι Ταβάρες της Ρεάλ Μαδρίτης.

Αναλυτικά η πεντάδα της χρονιάς: Γουέιντ Μπάλντουιν (Φενέρμπαχτσε ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (Oλυμπιακός), Τάλεν Χόρτον-Τάκερ (Φενέρμπαχτσε ), Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός), Έντι Ταβάρες (Ρεάλ Μαδρίτης).

Ο Έλληνας διεθνής των ερυθρόλευκων αγωνίστηκε και στα 38 ματς της κανονικής διάρκειας, ξεκινώντας βασικός στα 37 από αυτά.

Σε 26:10 κατά μέσο όρο είχε 17,0 πόντους, 2,4 ασίστ και 2,8 ριμπάουντ ανά αγώνα, ενώ τα 103 τρίποντα του ήταν τα περισσότερα στην EuroLeague μαζί με τον Φρανσίσκο.

Ο Αμερικάνος άσος των πράσινων συμμετείχε σε 32 ματς της κανονικής διάρκειας και ξεκίνησε στα 28 από αυτά.

Σε 29:38 λεπτά ανά αγώνα κατά μέσο όρο, μέτρησε 18,6 πόντους, 2,8 ριμπάουντ και 3,8 ασίστ κατά μέσο όρο.

