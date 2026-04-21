Ατρόμητος: Αποκλεισμός επτά αγωνιστικών στον Κέρκεζ για εξύβριση και απώθηση του διαιτητή Κατοίκου
Ο τεχνικός του Ατρομήτου τιμωρήθηκε για την συμπεριφορά του στο παιχνίδι με την ΑΕΛ και εάν δεν... πέσει η ποινή στην έφεση δεν θα καθίσει ξανά στη σεζόν στον πάγκο της ομάδας του Περιστερίου

Ποινή επτά αγωνιστική επέβαλε ο αθλητικός δικαστής της Super League στον Ντούσαν Κέρκεζ του Ατρομήτου

Ο Βόσνιος κόουτς τιμωρήθηκε για την κατηγορία εξύβρισης και απώθησης του διαιτητή Κατοίκου, κατά τη διάρκεια του αγώνα της ομάδας του Περιστερίου με την ΑΕΛ Novibet.

Από πλευράς Ατρομήτου θεωρούν ότι η δικαστής έχει εξαντλήσει την αυστηρότητά της και συνεπώς θα ασκήσει έφεση. Εφόσον δεν πέσει η τιμωρία ο Κέρκεζ θα χάσει τις υπόλοιπες αγωνιστικές των Play Out.

Η τελική τιμωρία προήλθε από συγχώνευση ποινών που του έχουν επιβληθεί.


