Αντετοκούνμπο: Μετά από μία από τις δυσκολότερες σεζόν της καριέρας μου θα αναγεννηθώ από τις στάχτες μου
Ο Ελληνας άσος ευχαρίστησε τους οπαδούς τους Μπακς για την αγάπη και τη στήριξη που του έδειξαν
Μετά το τέλος της σεζόν για τους Μπακς, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μέσω ανάρτησης στα social media, έστειλε το δικό του μήνυμα στους οπαδούς των «ελαφιών» για την υποστήριξη που του έδειξαν όλη τη χρονιά.
Συγκεκριμένα τόνισε πως ήταν η πιο δύσκολη χρονιά του με τη φανέλα των Μπακς, ενώ ευχαρίστησε τους φίλους της ομάδας.
Αναλυτικά όσα έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο: «Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες σεζόν της καριέρας μου, αλλά όπως λένε, σαν φοίνικας από τις στάχτες, θα ξανασηκωθώ. Στην πόλη του Μιλγουόκι, την πόλη μου, σας ευχαριστώ για την αμέριστη αγάπη και στήριξη».
