Τα άκουσε ο σπρίντερ Νόα Λάιλς για την αντίδρασή του όταν είδε με νυφικό τη μέλλουσα σύζυγό του: «Δεν άκουσα ούτε ένα κοπλιμέντο» του γράφουν
«Εντάξει, δεν περίμενα να διαλέξεις το φόρεμα της πριγκίπισσας» είπε στην 28χρονη Τζουνέλ Μπρόμφιλντ προκαλώντας εμφανή αμηχανία
Αρκετές αντιδράσεις προκάλεσε η αντίδραση του Αμερικανού σπρίντερ, Νόα Λάιλς, όταν είδε με νυφικό τη μέλλουσα σύζυγό του λίγο πριν τον γάμο τους.
Στο βίντεο που έχει πάνω από 1,5 εκατ. views στο TikTok, ο Λάιλς περιμένει την επίσης αθλήτρια Τζουνέλ Μπρόμφιλντ, λίγο πριν την τελετή που πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου στην Τζόρτζια των ΗΠΑ.
Όταν, όμως, γύρισε για να τη δει, η αντίδρασή του ήταν «ουάου, εντάξει, δεν περίμενα να διαλέξεις το φόρεμα της πριγκίπισσας» καθώς η 28χρονη αθλήτρια είχε επιλέξει ένα φόρεμα από την Pantora Bridal, μια πολυτελή μάρκα νυφικών με έδρα το Μπρούκλιν.
Συνεχίζοντας να γελάει, ο Λάιλς κοίταξε το νυφικό προκαλώντας εμφανή αμηχανία στη μέλλουσα σύζυγό του.
Τα όσα δεν είπε, όμως, ήταν αυτά που προκάλεσαν αρκετά σχόλια στα social media.
«Μήπως δεν άκουσα το "Φαίνεσαι όμορφη";» αναρωτήθηκε ένας σχολιαστής. «Απλώς δεν άκουσα ούτε ένα κομπλιμέντο», έγραψε στο ίδιο πνεύμα ένας δεύτερος. Αυτή η αντίδραση θα μου κατέστρεφε όλη την ημέρα», υπερθεμάτισε ένας τρίτος. «Γέλασε κατευθείαν κατάμουτρα» παρατήρησε ένας τέταρτος, «καλή τύχη, αδερφούλα» σχολίασε ένας πέμπτος.
«Ένα απλό, "Φαίνεσαι πανέμορφη" θα είχε λειτουργήσει», επέμεινε άλλος σχολιαστής με ορισμένους να ζητούν ακόμα και «ακυρώστε τον γάμο» ενώ κάποιοι έγραψαν «θέλω να το σκάσω και δεν είμαι καν εκεί».
@junellelyles
Moral of the story . Mind you business♬ original sound - Junelle Lyles
