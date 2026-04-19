Το Αμερικανικό Κολλέγιο Ελλάδος υπέβαλε επίσημα αίτηση για την ίδρυση του Deree University - Τι σημαίνει αυτό για τους υποψήφιους φοιτητές και φοιτήτριες που θέλουν ένα πτυχίο, το οποίο θα αναγνωρίζει επαγγελματικά και ακαδημαϊκά δικαιώματα στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ILCA Masters
Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου: Αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος ILCA Masters
Το «ILCA Masters» θα είναι το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας που φιλοξενεί, μετά από δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το 2019 (OpenLaserRadialYouth) και το 2024 (ILCA Senior)
Η αντίστροφη μέτρηση για τη φιλοξενία του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ILCA Masters στην Ελλάδα έχει ήδη ξεκινήσει. Ο διοργανωτής, Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, προετοιμάζεται να υποδεχθεί τους πρωταθλητές του παρελθόντος στα τέλη Μαΐου, για μια 15ήμερη διοργάνωση γεμάτη δράση και αδρεναλίνη στα πάντα απρόβλεπτα νερά του Σαρωνικού. Από τις 29 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, το «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA Masters 2026» θα διεξαχθεί στα ελληνικά ύδατα, με διοργανωτή τον ΝΟΚ σε συνεργασία με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία.
«Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου είναι απόλυτα έτοιμος, για άλλη μια φορά, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας κορυφαίας διοργάνωσης, φέρνοντας την Ελλάδα και τον Άλιμο στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού» τόνισε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου Γιώργος Χριστόπουλος και ολοκλήρωσε: «Αθλητές από 5 ηπείρους και περισσότερες από 40 χώρες συναντιούνται στα γαλάζια νερά του Σαρωνικού. Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ιστιοπλοΐα, συνδυάζοντας κορυφαίους ιστιοπλόους, υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και έμπνευση για τη νέα γενιά. Με πολυετή εμπειρία και βαθιά αγάπη για τα ναυταθλητικά σπορ, ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου στηρίζει ενεργά το άθλημα και τους ανθρώπους του, παραμένοντας σταθερός πυλώνας ανάπτυξης της ιστιοπλοΐας και αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως σημαντικό προορισμό διεθνών διοργανώσεων».
Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, Νίκη Αναστασίου, αναφέρθηκε στη βαθιά παράδοση που έχει η Ελλάδα στην κλάση ILCA. «Για εμάς στην Ελλάδα, η κλάση ILCA αποτελεί την «καρδιά» της ιστιοπλοϊκής μας κοινότητας. Είναι ένα σκάφος που ενώνει γενιές, από τους νεαρούς ιστιοπλόους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα μετά την κλάση Optimist, μέχρι τους έμπειρους αθλητές που δεν σταματούν ποτέ να αγωνίζονται. Αυτός ο οργανικός δεσμός κάνει κάθε μεγάλη διοργάνωση ILCA στην Ελλάδα να μοιάζει με γιορτή, την οποία υποδεχόμαστε πάντα με γνήσιο ενθουσιασμό. Η φιλοξενία αυτού του πρωταθλήματος είναι το αποτέλεσμα της εξαιρετικής και σταθερής συνεργασίας μας με τη Διεθνή Κλάση ILCA. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους, καθώς συνεχίζουμε μαζί να φέρνουμε διοργανώσεις παγκοσμίου επιπέδου στην Ελλάδα, που αναδεικνύουν τα υψηλότερα πρότυπα του αθλήματος. Το Πρωτάθλημα Masters έχει μια ιδιαίτερη γοητεία· αποδεικνύει ότι η ιστιοπλοΐα είναι άθλημα για μια ολόκληρη ζωή, χωρίς ηλικιακά όρια. Είναι πραγματικά εμψυχωτικό να βλέπεις αθλητές με τόση εμπειρία και πάθος να βγαίνουν στη θάλασσα με την ίδια ενέργεια σαν να ήταν η πρώτη τους φορά. Ευχαριστώ θερμά τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου για τη σκληρή δουλειά και τη φιλοξενία του. Είμαι βέβαιη ότι οι συνθήκες του Σαρωνικού και η ζεστασιά της ελληνικής ιστιοπλοϊκής οικογένειας θα κάνουν το πρωτάθλημα αυτό αξέχαστο για όλους».
Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου έχει συγκροτήσει μια πολύ ισχυρή ομάδα συνεργατών για την όσο το δυνατόν καλύτερη διοργάνωση. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αθλητισμού και του Δήμου Αλίμου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, δήλωσε:
«Η διοργάνωση αυτή αναδεικνύει την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό για τη διεθνή ιστιοπλοΐα και επιβεβαιώνει το μεγάλο δυναμικό των αθλητικών μας υποδομών. Στηρίζουμε τέτοιου είδους σημαντικά γεγονότα που φέρνουν ανθρώπους, τουρισμό και διεθνή προβολή στη χώρα μας και ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!».
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση:«Η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 40 χωρών, αποτελεί μεγάλη τιμή για τη χώρα μας και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της ελληνικής ιστιοπλοΐας και των αθλητικών μας φορέων. Συγχαρητήρια στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες και σε όλους τους συμμετέχοντες».
Οι διοργανωτές υπόσχονται μια αξέχαστη εμπειρία για περισσότερους από 400 αθλητές, κριτές, συνοδούς και προπονητές από 40 χώρες που αναμένονται στην Ελλάδα. Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης δηλώνει έτοιμος για την καλύτερη δυνατή φιλοξενία. «Συγχαρητήρια στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου για την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ILCA Masters, που συνδιοργανώνεται με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Ως ο πρώτος αθλητικός σύλλογος που ιδρύθηκε στο Καλαμάκι, ο Όμιλος έχει διατηρήσει μια αδιάλειπτη παρουσία τόσο στον αθλητισμό όσο και στην κοινωνική ζωή από την ίδρυσή του το 1947. Το γραφικό παλιό λιμανάκι του συλλόγου δημιουργήθηκε μέσα από τις εθελοντικές προσπάθειες των μελών του και για πολλά χρόνια αποτέλεσε χώρο αγώνων και προπονήσεων, με την ομάδα κολύμβησης του Ομίλου να πετυχαίνει σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο. Σήμερα, ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, έχοντας εμπνεύσει γενιές νέων να αγαπήσουν την ιστιοπλοΐα, βρίσκεται στην πρωτοπορία της διεθνούς ιστιοπλοΐας χάρη στην οργανωτική του αρτιότητα και το υψηλό επίπεδο των εγκαταστάσεών του. Με τον τρόπο αυτό, προβάλλει τον Άλιμο ως προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και ενισχύει ακόμη περισσότερο τον δεσμό της πόλης με τη θάλασσα».
Οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου στη Νέα Μαρίνα Αλίμου είναι πλήρως εξοπλισμένες, ώστε να μη λείψει το παραμικρό σε όλους τους επισκέπτες. Η Ιωάννα Δρέττα, CEO της REDS, μέλος του Ομίλου Ελλάκτωρ, τόνισε:
«Είναι τιμή μας να υποδεχόμαστε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA Masters 2026 στη Μαρίνα Αλίμου — μια διοργάνωση-ορόσημο που αναδεικνύει τη δέσμευσή μας για φιλοξενία των κορυφαίων γεγονότων στην παγκόσμια ιστιοπλοΐα. Η φιλοξενία περισσότερων από 400 συμμετεχόντων από πάνω από 40 χώρες αποτελεί απόδειξη των εγκαταστάσεών μας, της οργάνωσής μας και της ικανότητάς μας να μετατρέπουμε τη μαρίνα σε σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Το πρωτάθλημα αυτό ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της ιστιοπλοΐας, ενώ προσφέρει σημαντική πολιτιστική και οικονομική αξία στην πόλη μας. Ανυπομονούμε για τη συνεργασία μας με όλους τους φορείς, το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Δήμο Αλίμου, τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, για την υλοποίηση μιας άψογης διοργάνωσης».
Για τον ΝΟΚ, το «ILCA Masters» θα είναι το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας που φιλοξενεί, μετά από δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το 2019 (OpenLaserRadialYouth) και το 2024 (ILCA Senior). Να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ILCA U21 του 2027 θα πραγματοποιηθεί επίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ, στη φιλόξενη Νέα Μαρίνα Αλίμου.
«Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου είναι απόλυτα έτοιμος, για άλλη μια φορά, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις μιας κορυφαίας διοργάνωσης, φέρνοντας την Ελλάδα και τον Άλιμο στο επίκεντρο του παγκόσμιου αθλητισμού» τόνισε ο πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου Γιώργος Χριστόπουλος και ολοκλήρωσε: «Αθλητές από 5 ηπείρους και περισσότερες από 40 χώρες συναντιούνται στα γαλάζια νερά του Σαρωνικού. Η συγκεκριμένη διοργάνωση αποτελεί σημείο αναφοράς για την παγκόσμια ιστιοπλοΐα, συνδυάζοντας κορυφαίους ιστιοπλόους, υψηλό επίπεδο ανταγωνισμού και έμπνευση για τη νέα γενιά. Με πολυετή εμπειρία και βαθιά αγάπη για τα ναυταθλητικά σπορ, ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου στηρίζει ενεργά το άθλημα και τους ανθρώπους του, παραμένοντας σταθερός πυλώνας ανάπτυξης της ιστιοπλοΐας και αναδεικνύοντας την Ελλάδα ως σημαντικό προορισμό διεθνών διοργανώσεων».
Από την πλευρά της η πρόεδρος της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, Νίκη Αναστασίου, αναφέρθηκε στη βαθιά παράδοση που έχει η Ελλάδα στην κλάση ILCA. «Για εμάς στην Ελλάδα, η κλάση ILCA αποτελεί την «καρδιά» της ιστιοπλοϊκής μας κοινότητας. Είναι ένα σκάφος που ενώνει γενιές, από τους νεαρούς ιστιοπλόους που κάνουν τα πρώτα τους βήματα μετά την κλάση Optimist, μέχρι τους έμπειρους αθλητές που δεν σταματούν ποτέ να αγωνίζονται. Αυτός ο οργανικός δεσμός κάνει κάθε μεγάλη διοργάνωση ILCA στην Ελλάδα να μοιάζει με γιορτή, την οποία υποδεχόμαστε πάντα με γνήσιο ενθουσιασμό. Η φιλοξενία αυτού του πρωταθλήματος είναι το αποτέλεσμα της εξαιρετικής και σταθερής συνεργασίας μας με τη Διεθνή Κλάση ILCA. Τους ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη τους, καθώς συνεχίζουμε μαζί να φέρνουμε διοργανώσεις παγκοσμίου επιπέδου στην Ελλάδα, που αναδεικνύουν τα υψηλότερα πρότυπα του αθλήματος. Το Πρωτάθλημα Masters έχει μια ιδιαίτερη γοητεία· αποδεικνύει ότι η ιστιοπλοΐα είναι άθλημα για μια ολόκληρη ζωή, χωρίς ηλικιακά όρια. Είναι πραγματικά εμψυχωτικό να βλέπεις αθλητές με τόση εμπειρία και πάθος να βγαίνουν στη θάλασσα με την ίδια ενέργεια σαν να ήταν η πρώτη τους φορά. Ευχαριστώ θερμά τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου για τη σκληρή δουλειά και τη φιλοξενία του. Είμαι βέβαιη ότι οι συνθήκες του Σαρωνικού και η ζεστασιά της ελληνικής ιστιοπλοϊκής οικογένειας θα κάνουν το πρωτάθλημα αυτό αξέχαστο για όλους».
Ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου έχει συγκροτήσει μια πολύ ισχυρή ομάδα συνεργατών για την όσο το δυνατόν καλύτερη διοργάνωση. Το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Υπουργείου Αθλητισμού και του Δήμου Αλίμου. Ο Υπουργός Ανάπτυξης, Παναγιώτης Θεοδωρικάκος, δήλωσε:
«Η διοργάνωση αυτή αναδεικνύει την Ελλάδα ως κορυφαίο προορισμό για τη διεθνή ιστιοπλοΐα και επιβεβαιώνει το μεγάλο δυναμικό των αθλητικών μας υποδομών. Στηρίζουμε τέτοιου είδους σημαντικά γεγονότα που φέρνουν ανθρώπους, τουρισμό και διεθνή προβολή στη χώρα μας και ενισχύουν τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο αθλητικό χάρτη. Καλή επιτυχία σε όλους τους συμμετέχοντες!».
Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Υπουργού Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση:«Η φιλοξενία μιας τόσο σημαντικής διεθνούς διοργάνωσης, με τη συμμετοχή περισσοτέρων από 40 χωρών, αποτελεί μεγάλη τιμή για τη χώρα μας και ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης στις δυνατότητες της ελληνικής ιστιοπλοΐας και των αθλητικών μας φορέων. Συγχαρητήρια στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Εύχομαι καλή επιτυχία στους αγώνες και σε όλους τους συμμετέχοντες».
Οι διοργανωτές υπόσχονται μια αξέχαστη εμπειρία για περισσότερους από 400 αθλητές, κριτές, συνοδούς και προπονητές από 40 χώρες που αναμένονται στην Ελλάδα. Ο Δήμαρχος Αλίμου, Ανδρέας Κονδύλης δηλώνει έτοιμος για την καλύτερη δυνατή φιλοξενία. «Συγχαρητήρια στον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου για την ανάληψη της διοργάνωσης του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ILCA Masters, που συνδιοργανώνεται με την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία. Ως ο πρώτος αθλητικός σύλλογος που ιδρύθηκε στο Καλαμάκι, ο Όμιλος έχει διατηρήσει μια αδιάλειπτη παρουσία τόσο στον αθλητισμό όσο και στην κοινωνική ζωή από την ίδρυσή του το 1947. Το γραφικό παλιό λιμανάκι του συλλόγου δημιουργήθηκε μέσα από τις εθελοντικές προσπάθειες των μελών του και για πολλά χρόνια αποτέλεσε χώρο αγώνων και προπονήσεων, με την ομάδα κολύμβησης του Ομίλου να πετυχαίνει σημαντικές διακρίσεις σε εθνικό επίπεδο. Σήμερα, ο Ναυτικός Όμιλος Καλαμακίου, έχοντας εμπνεύσει γενιές νέων να αγαπήσουν την ιστιοπλοΐα, βρίσκεται στην πρωτοπορία της διεθνούς ιστιοπλοΐας χάρη στην οργανωτική του αρτιότητα και το υψηλό επίπεδο των εγκαταστάσεών του. Με τον τρόπο αυτό, προβάλλει τον Άλιμο ως προορισμό διεθνών αθλητικών διοργανώσεων και ενισχύει ακόμη περισσότερο τον δεσμό της πόλης με τη θάλασσα».
Οι εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Καλαμακίου στη Νέα Μαρίνα Αλίμου είναι πλήρως εξοπλισμένες, ώστε να μη λείψει το παραμικρό σε όλους τους επισκέπτες. Η Ιωάννα Δρέττα, CEO της REDS, μέλος του Ομίλου Ελλάκτωρ, τόνισε:
«Είναι τιμή μας να υποδεχόμαστε το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ILCA Masters 2026 στη Μαρίνα Αλίμου — μια διοργάνωση-ορόσημο που αναδεικνύει τη δέσμευσή μας για φιλοξενία των κορυφαίων γεγονότων στην παγκόσμια ιστιοπλοΐα. Η φιλοξενία περισσότερων από 400 συμμετεχόντων από πάνω από 40 χώρες αποτελεί απόδειξη των εγκαταστάσεών μας, της οργάνωσής μας και της ικανότητάς μας να μετατρέπουμε τη μαρίνα σε σημείο αναφοράς για τον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Το πρωτάθλημα αυτό ενισχύει τη θέση της Ελλάδας στον παγκόσμιο χάρτη της ιστιοπλοΐας, ενώ προσφέρει σημαντική πολιτιστική και οικονομική αξία στην πόλη μας. Ανυπομονούμε για τη συνεργασία μας με όλους τους φορείς, το Υπουργείο Αθλητισμού, το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον Δήμο Αλίμου, τον Ναυτικό Όμιλο Καλαμακίου και την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, για την υλοποίηση μιας άψογης διοργάνωσης».
Για τον ΝΟΚ, το «ILCA Masters» θα είναι το πρώτο παγκόσμιο πρωτάθλημα ιστιοπλοΐας που φιλοξενεί, μετά από δύο ευρωπαϊκά πρωταθλήματα το 2019 (OpenLaserRadialYouth) και το 2024 (ILCA Senior). Να σημειωθεί ότι το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ILCA U21 του 2027 θα πραγματοποιηθεί επίσης στις εγκαταστάσεις του ΝΟΚ, στη φιλόξενη Νέα Μαρίνα Αλίμου.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα