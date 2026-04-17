Λίβερπουλ: Προανάγγειλε την επιστροφή του Τσιμίκα στην ομάδα ο Άρνε Σλοτ
Για τους παίκτες που ετοιμάζονται να φύγουν, αλλά και γι΄ αυτούς που θα επιστρέψουν, μίλησε ο τεχνικός των «Κόκκινων» - Δύσκολα να βρεθεί αντικαταστάτης του Σαλάχ, παραδέχτηκε ο Ολλανδός

Σε μία περίοδο όπου τα ονόματα που ετοιμάζονται να αποχωρήσουν το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ, έχουν την τιμητική τους, ο Άρνε Σλοτ, αναφέρθηκε και σε κάποιους που ετοιμάζονται να επιστρέψουν στο Άνφιλντ.

Πιο συγκεκριμένα ο 47χρονος τεχνικός κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου πριν από τον αγώνα με την Έβερτον, μίλησε μέσω του επίσημου καναλιού της ομάδας στο YouTube για τις αλλαγές που ήδη γνωρίζουμε ότι έρχονται, ειδικά μετά τις επιβεβαιωμένες αποχωρήσεις βασικών παικτών.

«Ξέρουμε ότι ο Άντι Ρόμπερτσον θα φύγει, ξέρουμε ότι ο Μοχάμεντ Σαλάχ θα φύγει. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αντικαταστήσουμε δύο παίκτες, ενώ γνωρίζουμε επίσης ότι Κώστας Τσιμίκας επιστρέφει».




Στη συνέχεια ο Ολλανδός συμπλήρωσε πως: «Nομίζω ότι ο πρώτος στόχος είναι να δούμε πώς θα κινηθούμε στη θέση του Σαλάχ, αν θέλουμε να τον αντικαταστήσουμε με έναν παίκτη παρόμοιου στυλ ή αν θα το προσεγγίσουμε διαφορετικά.

Ο Σαλάχ είναι αναντικατάστατος με τους αριθμούς που έχει πετύχει και με τα όσα έχει πετύχει, αλλά θα πρέπει να βρουν κάποιον. Κοιτάζοντας τους παίκτες στην Premier League τώρα, δεν υπάρχει κανείς που να είναι τόσο καλός όσο ο Σαλάχ»
Thema Insights

Όταν δένουν οι γεύσεις, δένονται και οι άνθρωποι

Στη νέα της καμπάνια, η MISKO εμπνέεται από τις μικρές στιγμές της καθημερινότητας όπου οι άνθρωποι, παρά τις διαφορές τους, βρίσκουν τρόπους να συνδεθούν γύρω από ένα πιάτο ζυμαρικών. Ένα δέσιμο που γίνεται και τίτλος της: «Όλη η νοστιμιά είναι στο δέσιμο»

