Τένις: Η Παολίνι ξέσπασε σε κλάματα εν ώρα αγώνα απογοητευμένη από την κακή της απόδοση, δείτε βίντεο
Η Ιταλίδα ηττήθηκε από την Τουρκάλα, Ζεϊνέπ Σονμέζ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του open της Στουτγάρδης με 2-0 σετ (6-2,6-2) σε μια απογοητευτική εμφάνιση
H Τζασμίν Παολίνι δεν βρίσκεται σε καθόλου καλό φεγγάρι και η έναρξη της σεζόν της στο χώμα συνδυάστηκε με βαριά ήττα από την Τουρκάλα Ζεϊνέπ Σονμέζ με 6-2, 6-2 στο open της Στουτγάρδης.
Στα μέσα του αγώνα, ενώ ήταν ήδη πίσω με σετ και με break, η Ιταλίδα τενίστρια δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση και ξέσπασε σε δάκρυα ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν κανονικά.
Η 30χρονη Ιταλίδα είχε φτάσει μέχρι το Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας κατακτήσει 10 τίτλους στην καριέρα της.
😥 Jasmine Paolini se puso a llorar en medio de su partido.— Tiempo De Tenis (@Tiempodetenis1) April 15, 2026
La italiana fue eliminada en primera ronda del WTA 500 de Stuttgart.pic.twitter.com/4GeeZ40B30
