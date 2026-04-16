Τένις: Η Παολίνι ξέσπασε σε κλάματα εν ώρα αγώνα απογοητευμένη από την κακή της απόδοση, δείτε βίντεο
SPORTS
Τζάσμιν Παολίνι Στουτγάρδη Τένις

Τένις: Η Παολίνι ξέσπασε σε κλάματα εν ώρα αγώνα απογοητευμένη από την κακή της απόδοση, δείτε βίντεο

Η Ιταλίδα ηττήθηκε από την Τουρκάλα, Ζεϊνέπ Σονμέζ και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του open της Στουτγάρδης με 2-0 σετ (6-2,6-2) σε μια απογοητευτική εμφάνιση

Τένις: Η Παολίνι ξέσπασε σε κλάματα εν ώρα αγώνα απογοητευμένη από την κακή της απόδοση, δείτε βίντεο
H Τζασμίν Παολίνι δεν βρίσκεται σε καθόλου καλό φεγγάρι και η έναρξη της σεζόν της στο χώμα συνδυάστηκε με βαριά ήττα από την Τουρκάλα Ζεϊνέπ Σονμέζ με 6-2, 6-2 στο open της Στουτγάρδης.

Στα μέσα του αγώνα, ενώ ήταν ήδη πίσω με σετ και με break, η Ιταλίδα τενίστρια  δεν μπόρεσε να διαχειριστεί την κατάσταση και ξέσπασε σε δάκρυα ενώ το παιχνίδι συνεχιζόταν κανονικά. 

Η 30χρονη Ιταλίδα είχε φτάσει μέχρι το Νο 4 της παγκόσμιας κατάταξης, έχοντας κατακτήσει 10 τίτλους στην καριέρα της. 

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

