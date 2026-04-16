Ολυμπιακός: Έντονο ενδιαφέρον της Γιουβέντους για τον Μουζακίτη, ο μάνατζερ του συναντήθηκε με τον Κιελίνι στο Τορίνο
Η «Tuttosport» επαναφέρει το ενδιαφέρον της «Μεγάλης Κυρίας» για τον Χρήστο Μουζακίτη

Μια φωτογραφία του Βασίλη Ρόβα με τον Τζόρτζιο Κιελίνι «φούντωσε» και πάλι τις φήμες για το έντονο φλερτ της Γιουβέντους με τον Χρήστο Μουζακίτη.

Ο Βασίλης Ρόβας, παλαίμαχος ποδοσφαιριστής που έπαιξε και στην ΑΕΚ, είναι πλέον μάνατζερ του Χρήστου Μουζακίτη και συναντήθηκε με τον επικεφαλής ποδοσφαιρικών θεσμικών σχέσεων της Γιουβέντους. 

Η ιταλική εφημερίδα  «Tuttosport»  με αφορμή και την επίσκεψη του Βασίλη Ρόβα στα γραφεία της Γιουβέντους επαναφέρει το ενδιαφέρον της «Μεγάλης Κυρίας» για τον μέσο του Ολυμπιακού

Το δημοσίευμα αναφέρει πως η Γιουβέντους παρακολουθεί έντονα τον παίκτη του Ολυμπιακού ο οποίος έχει συμβόλαιο έως το 2029 με την ομάδα του Πειραιά. 

Ο Χρήστος Μουζακίτης έκανε καλή σεζόν στο Champions League και έχει τραβήξει το ενδιαφέρον ομάδων όπως είναι η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Πόρτο. 

Ο Ολυμπιακός το περασμένο καλοκαίρι πούλησε τον Μπάμπη Κωστούλα στη Μπράιτον και για να προχωρήσει σε πώληση του Χρήστου Μουζακίτη σε ομάδες βεληνεκούς της Γιουβέντους θα ζητήσει ένα ποσό που θα ξεπερνά τα 40 εκατ. ευρώ. 

