Η Ατλέτικο Μαδρίτης τρόλαρε τη Μπαρτσελόνα με βίντεο στο Instagram
Η Ατλέτικο απέκλεισε τη Μπαρτσελόνα από τη συνέχεια του Champions League
Μπορεί η Ατλέτικο Μαδρίτης να έχασε με 2-1 από τη Μπαρτσελόνα, όμως το διπλό στο Καμπ Νόου (2-0) της χάρισε το πολυπόθητο εισιτήριο για τα ημιτελικά του Champions League.
Πλέον οι Ροχιμπλάνκος που προκρίθηκαν στα ημιτελικά της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, περιμένουν τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ - Σπόρτινγκ (15/4, 22:00).
Μετά την πρόκριση στήθηκε ένα πάρτι στο «Μετροπολιτάνο» με τους ανθρώπους της Ατλέτικο να συνεχίζουν στα social media με ένα βίντεο για να πικάρουν τους Μπλαουγκράνα.
Όπως φαίνεται και στο post οι Ροχιμπλάνκος είναι οι τουρίστες στο σαφάρι και κατά πάνω του έρχεται ένα λιοντάρι με το σήμα της Μπαρτσελόνα. Όπως, όμως, αποδεικνύεται στη συνέχεια το λιοντάρι δεν ήταν παρά ένα... σκυλί.
Πηγή: gazzetta.gr
