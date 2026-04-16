Σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου: Με θεσμική φυγή προς τα εμπρός και προτάσεις για το Σύνταγμα ο Μητσοτάκης
Σήμερα η συζήτηση στη Βουλή για το κράτος δικαίου: Με θεσμική φυγή προς τα εμπρός και προτάσεις για το Σύνταγμα ο Μητσοτάκης
Η συζήτηση ξεκινά στις 11 στη σκιά της περιπέτειας υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη - Δεν αποκλείεται στην έναρξη της συζήτησης ο πρωθυπουργός να στείλει και ένα μήνυμα που να αφορά την τοξικότητα της πολιτικής ζωής
Στη σκιά της δραματικής περιπέτειας του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ και εξ απορρήτων του πρωθυπουργού, Γιώργου Μυλωνάκη, θα διεξαχθεί σήμερα στη Βουλή η προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση που έχει προκαλέσει το ΠΑΣΟΚ με θέμα το κράτος δικαίου και την κατάσταση των θεσμών.
Στην ατζέντα αναμένεται να κυριαρχήσουν η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και οι υποκλοπές, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει «θεσμική αντεπίθεση», όπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ» από το Μεγάλο Σάββατο, καθώς θέλει να μην εγκλωβιστεί στη συζήτηση με τους όρους που επιχειρεί να επιβάλλει η αντιπολίτευση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε μέσω του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με το Μέγαρο Μαξίμου προτείνοντας τη χρονική μετάθεση της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης στάθμισε όλα τα δεδομένα, αποφάσισε όμως η συζήτηση να γίνει κανονικά, επισημαίνοντας σε συνομιλητές του ότι αυτό είναι το σωστό να γίνει. Μάλιστα δεν αποκλείεται στην έναρξη της συζήτησης να στείλει και ένα μήνυμα που να αφορά την τοξικότητα της πολιτικής ζωής.
Ο κ. Μητσοτάκης δεδομένα θα δεχθεί τα πυρά της αντιπολίτευσης και θα ανταποδώσει, θέλει όμως να μην περιοριστεί σε μια στείρα λογική απαντήσεων, αλλά να δώσει μια θεσμική διέξοδο. Συνεργάτες του μεταδίδουν ότι η ομιλία του θα μπορούσε να έχει τίτλο «θεσμική φυγή προς τα εμπρός», καθώς αναμένεται να περιγράψει συγκεκριμένες θεσμικές τομές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την κρίση των θεσμών. Στόχος του είναι να υπερκεράσει τον σκόπελο της δεδηλωμένης πρόθεσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης να «περιορίσουν» την ατζέντα της συζήτησης.
Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να προαναγγείλει παρεμβάσεις σε μια σειρά άρθρων, με εμβληματικότερο το άρθρο 86 και στην κατεύθυνση της μείωσης των φίλτρων που περιλαμβάνονται για την αξιολόγηση υποθέσεων που αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα από τη δικαιοσύνη. Επίσης, έχει ήδη προαναγγελθεί η πρόθεση της ΝΔ για παρεμβάσεις σε άλλα βασικά άρθρα του Συντάγματος, ενώ μελετώνται εκ νέου παρεμβάσεις στο εκλογικό σύστημα.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια πρώτη ιδέα για το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει η μείωση των βουλευτών από τους 300 στους 250. Δύο επιλογές που επίσης συζητώνται αφορούν αφενός το μέγεθος των περιφερειών, με βάση και τα δημογραφικά δεδομένα, αλλά και η προοπτική θητειών για βουλευτές και αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Κατά πληροφορίες, θα είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος ως προς 20 άρθρα περίπου.
Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη να «ανοίξει τη βεντάλια» της συζήτησης και να θέσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προ των ευθυνών τους είναι μια πρωτοβουλία ουσίας, καθώς οι παθογένειες έρχονται από το παρελθόν και οφείλονται σε ένα κράτος που δεν θέλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής. Και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με την προσέγγιση του κ. Μητσοτάκη, με την κατάργηση της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους που περιορίζει την ανθρώπινη επαφή και με βαθιές θεσμικές τομές που ανάγονται στην Συνταγματική αναθεώρηση.
Σε κάθε περίπτωση, η προαναγγελία της εκκίνησης της Αναθεωρητικής διαδικασίας τον Μάιο θα περιλαμβάνει ως αναγκαίο προπαρασκευαστικό βήμα τη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου προφανώς η συζήτηση θα είναι ευρύτερη και ενδεχομένως όχι εύκολη.
Στην ατζέντα αναμένεται να κυριαρχήσουν η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, η υπόθεση Λαζαρίδη, αλλά και οι υποκλοπές, ενώ ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επιχειρήσει «θεσμική αντεπίθεση», όπως έχει γράψει το «ΘΕΜΑ» από το Μεγάλο Σάββατο, καθώς θέλει να μην εγκλωβιστεί στη συζήτηση με τους όρους που επιχειρεί να επιβάλλει η αντιπολίτευση.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr, χθες ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης επικοινώνησε μέσω του προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη με το Μέγαρο Μαξίμου προτείνοντας τη χρονική μετάθεση της συζήτησης. Ο κ. Μητσοτάκης στάθμισε όλα τα δεδομένα, αποφάσισε όμως η συζήτηση να γίνει κανονικά, επισημαίνοντας σε συνομιλητές του ότι αυτό είναι το σωστό να γίνει. Μάλιστα δεν αποκλείεται στην έναρξη της συζήτησης να στείλει και ένα μήνυμα που να αφορά την τοξικότητα της πολιτικής ζωής.
Ο κ. Μητσοτάκης δεδομένα θα δεχθεί τα πυρά της αντιπολίτευσης και θα ανταποδώσει, θέλει όμως να μην περιοριστεί σε μια στείρα λογική απαντήσεων, αλλά να δώσει μια θεσμική διέξοδο. Συνεργάτες του μεταδίδουν ότι η ομιλία του θα μπορούσε να έχει τίτλο «θεσμική φυγή προς τα εμπρός», καθώς αναμένεται να περιγράψει συγκεκριμένες θεσμικές τομές που θα μπορούσαν να αποτελέσουν εφαλτήριο για την κρίση των θεσμών. Στόχος του είναι να υπερκεράσει τον σκόπελο της δεδηλωμένης πρόθεσης των κομμάτων της αντιπολίτευσης να «περιορίσουν» την ατζέντα της συζήτησης.
Οι προτάσεις και η ΑναθεώρησηΣύμφωνα με τις πληροφορίες του protothema.gr o κ. Μητσοτάκης αναμένεται να προαναγγείλει την έναρξη της διαδικασίας Συνταγματικής Αναθεώρησης τον Μάιο, καθώς η πρόταση της ΝΔ είναι ήδη σχηματοποιημένη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Όπως έγραψε το «ΘΕΜΑ» ήδη έχουν αξιολογηθεί περίπου 50 προτάσεις βουλευτών και υπουργών τους μήνες που προηγήθηκαν, ενώ εισηγητής της πλειοψηφίας θα είναι ο Ευριπίδης Στυλιανίδης, σε συνεννόηση με τον Γιώργο Γεραπετρίτη και τον γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού Στέλιο Κουτνατζή.
Ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται να προαναγγείλει παρεμβάσεις σε μια σειρά άρθρων, με εμβληματικότερο το άρθρο 86 και στην κατεύθυνση της μείωσης των φίλτρων που περιλαμβάνονται για την αξιολόγηση υποθέσεων που αφορούν τα πολιτικά πρόσωπα από τη δικαιοσύνη. Επίσης, έχει ήδη προαναγγελθεί η πρόθεση της ΝΔ για παρεμβάσεις σε άλλα βασικά άρθρα του Συντάγματος, ενώ μελετώνται εκ νέου παρεμβάσεις στο εκλογικό σύστημα.
Ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε σε μια πρώτη ιδέα για το ασυμβίβαστο βουλευτή-υπουργού, ενώ στο τραπέζι έχει πέσει η μείωση των βουλευτών από τους 300 στους 250. Δύο επιλογές που επίσης συζητώνται αφορούν αφενός το μέγεθος των περιφερειών, με βάση και τα δημογραφικά δεδομένα, αλλά και η προοπτική θητειών για βουλευτές και αυτοδιοικητικούς παράγοντες. Κατά πληροφορίες, θα είναι ιδιαίτερα συγκεκριμένος ως προς 20 άρθρα περίπου.
Κυβερνητικές πηγές επισημαίνουν ότι η επιλογή του κ. Μητσοτάκη να «ανοίξει τη βεντάλια» της συζήτησης και να θέσει και τα κόμματα της αντιπολίτευσης προ των ευθυνών τους είναι μια πρωτοβουλία ουσίας, καθώς οι παθογένειες έρχονται από το παρελθόν και οφείλονται σε ένα κράτος που δεν θέλει να προσαρμοστεί στις ανάγκες της εποχής. Και αυτό μπορεί να αντιμετωπιστεί, σύμφωνα με την προσέγγιση του κ. Μητσοτάκη, με την κατάργηση της διαμεσολάβησης του ανθρώπινου παράγοντα μέσω του ψηφιακού εκσυγχρονισμού του κράτους που περιορίζει την ανθρώπινη επαφή και με βαθιές θεσμικές τομές που ανάγονται στην Συνταγματική αναθεώρηση.
Οι υποκλοπέςΟ κ. Μητσοτάκης θα απαντήσει στον Νίκο Ανδρουλάκη και για την υπόθεση των υποκλοπών, λέγοντας ότι η κυβέρνηση έχει αναλάβει έμπρακτα την πολιτική ευθύνη, καθώς άλλαξαν άνθρωποι, δομές, ενώ ανασυστήθηκε η ΕΥΠ. Ακόμα θα τονίσει ότι η υπόθεση είναι στην δικαιοσύνη, ενώ η έρευνα του Αρείου Πάγου έδειξε ότι δεν υπήρχε εμπλοκή κρατικού αξιωματούχου, πέρα από την δραστηριότητα τεσσάρων ιδιωτών. Και τέλος θα καλέσει τα κόμματα της αντιπολίτευσης να προσέξουν ιδιαίτερα τι λένε για την ΕΥΠ, με δεδομένο τον ρόλο που έχει διαδραματίσει σε κρίσιμες εθνικές στιγμές, αλλά και τον ρόλο που θα κληθεί να διαδραματίσει και στις προκλήσεις του άμεσου μέλλοντος.
Η «θερμοκρασία» των βουλευτώνΓια τον κ. Μητσοτάκη η επιστροφή στην Ολομέλεια της Βουλής θα είναι και μια ευκαιρία να «πάρει τη θερμοκρασία» των βουλευτών της ΝΔ. Η αλήθεια είναι ότι το ψυχικό χάσμα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας και του Μεγάρου Μαξίμου μεγάλωσε λόγω της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ, ενώ οι βουλευτές εμφανίζονται δυσφορούντες και για την ανάγκη να υπεραμυνθούν των επιλογών του Μακάριου Λαζαρίδη ως προς τους τίτλους σπουδών του.
Σε κάθε περίπτωση, η προαναγγελία της εκκίνησης της Αναθεωρητικής διαδικασίας τον Μάιο θα περιλαμβάνει ως αναγκαίο προπαρασκευαστικό βήμα τη συνεδρίαση της «γαλάζιας» Κοινοβουλευτικής Ομάδας, όπου προφανώς η συζήτηση θα είναι ευρύτερη και ενδεχομένως όχι εύκολη.
