Μπετσίροβιτς: Πιστεύω ότι στο τέλος ο Παναθηναϊκός θα είναι στο Final-4 της Euroleague
Ο πρώην μπασκετμπολίστας και τεχνικός διευθυντής των πρασίνων τόνισε επίσης πως θα είναι κακό για τη Euroleague να μην είναι η ομάδα στο Final-4 της Αθήνας

Αισιόδοξος ότι ο Παναθηναϊκός τελικά θα είναι μια από τις 4 ομάδες του Final-4 της Euroleague εμφανίστηκε σε δηλώσεις του ο Σάνι Μπετσίροβιτς. 

Ο Σλοβένος πρώην μπασκετμπολίστας αλλά και τεχνικός διευθυντής του ΠΑΟ μίλησε στη  «Meridian Sport» για το θέμα και επεσήμανε πως θα είναι κακό για τη Euroleague να απουσιάζουν οι πράσινοι από τα τελικά. 

«Ο Παναθηναϊκός έχει την πιο ακριβή ομάδα στην ιστορία του συλλόγου και επομένως την καλύτερη. Διαθέτουν δύο ή τρεις κορυφαίους παίκτες σε κάθε θέση. Η μεγαλύτερη δοκιμασία για αυτούς είναι η τελευταία αγωνιστική απέναντι στην Εφές. Θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξουν. Θα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε να τους νικήσει σε τρία παιχνίδια, να ρίξει τον Παναθηναϊκό.

Όλοι γνωρίζουν ότι οι πρωταθλητές αναδεικνύονται στις κρίσιμες στιγμές, και ο Παναθηναϊκούς έχει μερικούς από αυτούς στην ομάδα του. Πιστεύω ότι στο τέλος της ημέρας η πράσινη φανέλα θα βρίσκεται στο Final Four», είπε αρχικά και συνέχισε:

«Το αντίθετο σενάριο θα ήταν πραγματικά κακό για τον σύλλογο, αλλά και για την Euroleague. Έχει επενδυθεί πολλή προσπάθεια και χρήμα. Παρότι έχασαν από τη Βαλένθια, γνωρίζω αυτούς τους παίκτες και ξέρω τι έχουν μέσα τους. Πιστεύω ότι θα δείξουν την ποιότητα που τους χαρακτηρίζει. Έχουν τον χαρακτήρα των νικητών».
