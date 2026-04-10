Premier League: Φοβερό γκολ με κεφαλιά ο Μαυροπάνος στο Γουέστ Χαμ - Γουλβς, βίντεο
Ο Ντίνος Μαυροπάνος έδωσε προβάδισμα στο 42' στη Γουέστ Χαμ
Η Γουέστ Χαμ παλεύει για την παραμονή στην Premier League και ο Ντίνος Μαυροπάνος το έχει πάρει προσωπικά, καθώς σκόραρε ξανά, αυτή τη φορά ενάντια στη Γουλβς!
Ο Έλληνας αμυντικός άνοιξε το σκορ για τα Σφυριά με μία ακόμη εντυπωσιακή κεφαλιά στο 42ο λεπτό της αναμέτρησης και έφτασε έτσι τα δύο γκολ στα τρία τελευταία ματς πρωταθλήματος, καθώς είχε σκοράρει και ενάντια στη Μάντσεστερ Σίτι στις 14 Μαρτίου.
Δείτε ΕΔΩ το γκολ
