Αταμάν: «Παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ»
Όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τον... περίπατο της ομάδας του στη Βαρκελώνη

Ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στη φετινή σεζόν και έφυγε με «διπλό» από την έδρα της Μπαρτσελόνα μετά από 13 χρόνια (79-93), έχοντας πλέον στο χέρι του την εξάδα της βαθμολογίας.

Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν ήταν σαφώς ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του σε άμυνα και επίθεση, δίνοντας το σύνθημα για ανάλογη απόδοση και στα εναπομείναντα παιχνίδια, έτσι ώστε οι «πράσινοι» να εξασφαλίσουν την απευθείας θέση στα playoffs.

«Παίξαμε πολύ έξυπνα, στην άμυνα αρχικά.

Στην επίθεση παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ, μοιράσαμε την μπάλα και είχαμε σωστές επιλογές.

Ήταν σημαντικό ότι η άμυνά μας λειτούργησε σωστά απέναντι στους περιφερειακούς της Μπαρτσελόνα.

Έχουμε ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι στην Ισπανία και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό.

Ακόμη δεν ξέρω τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια.

Αν κάνουμε το 2/2 θα είμαστε σίγουρα στα playoffs. Δεν είναι ώρα για υπολογισμούς, πρέπει να συγκεντρωθούμε στη Βαλένθια», είπε αναλυτικά ο Τούρκος τεχνικός.
Thema Insights

Πασχαλινό τραπέζι: «Όλα και κάτι παραπάνω» στην ΑΒ Βασιλόπουλος

Η ΑΒ Βασιλόπουλος είναι ο απόλυτος one-stop προορισμός των πασχαλινών αγορών, με γευστικές και οικονομικές επιλογές για κάθε νοικοκυριό. Από το αρνί και το κατσίκι μέχρι τα τσουρέκια, τα σοκολατένια αυγά και τα κρασιά προσφέρονται επιλογές τόσο online όσο και στα supermarket ΑΒ Βασιλόπουλος για ένα ολοκληρωμένο πασχαλινό τραπέζι με ποιότητα, ποικιλία και προσφορές.

bwin: Σημαντική διάκριση ως Sports Brand of the Year με 11 βραβεία!

Τον απόλυτο θρίαμβο αποτέλεσαν για την bwin τα Sports Marketing Awards 2026, καθώς κατέκτησε 11 βραβεία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στον ελληνικό αθλητισμό και την επιτυχημένη υλοποίηση καινοτόμων δράσεων χορηγίας.

