Αταμάν: «Παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ»
Αταμάν: «Παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ και στις δύο πλευρές του παρκέ»
Όσα δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού μετά τον... περίπατο της ομάδας του στη Βαρκελώνη
Ο Παναθηναϊκός έκανε την καλύτερή του εμφάνιση στη φετινή σεζόν και έφυγε με «διπλό» από την έδρα της Μπαρτσελόνα μετά από 13 χρόνια (79-93), έχοντας πλέον στο χέρι του την εξάδα της βαθμολογίας.
Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν ήταν σαφώς ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του σε άμυνα και επίθεση, δίνοντας το σύνθημα για ανάλογη απόδοση και στα εναπομείναντα παιχνίδια, έτσι ώστε οι «πράσινοι» να εξασφαλίσουν την απευθείας θέση στα playoffs.
«Παίξαμε πολύ έξυπνα, στην άμυνα αρχικά.
Στην επίθεση παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ, μοιράσαμε την μπάλα και είχαμε σωστές επιλογές.
Ήταν σημαντικό ότι η άμυνά μας λειτούργησε σωστά απέναντι στους περιφερειακούς της Μπαρτσελόνα.
Έχουμε ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι στην Ισπανία και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό.
Ακόμη δεν ξέρω τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια.
Αν κάνουμε το 2/2 θα είμαστε σίγουρα στα playoffs. Δεν είναι ώρα για υπολογισμούς, πρέπει να συγκεντρωθούμε στη Βαλένθια», είπε αναλυτικά ο Τούρκος τεχνικός.
Μετά την αναμέτρηση, ο Εργκίν Αταμάν ήταν σαφώς ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του σε άμυνα και επίθεση, δίνοντας το σύνθημα για ανάλογη απόδοση και στα εναπομείναντα παιχνίδια, έτσι ώστε οι «πράσινοι» να εξασφαλίσουν την απευθείας θέση στα playoffs.
«Παίξαμε πολύ έξυπνα, στην άμυνα αρχικά.
Στην επίθεση παίξαμε εκπληκτικό μπάσκετ, μοιράσαμε την μπάλα και είχαμε σωστές επιλογές.
Ήταν σημαντικό ότι η άμυνά μας λειτούργησε σωστά απέναντι στους περιφερειακούς της Μπαρτσελόνα.
Έχουμε ένα ακόμη σημαντικό παιχνίδι στην Ισπανία και πρέπει να επικεντρωθούμε σε αυτό.
Ακόμη δεν ξέρω τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια.
Αν κάνουμε το 2/2 θα είμαστε σίγουρα στα playoffs. Δεν είναι ώρα για υπολογισμούς, πρέπει να συγκεντρωθούμε στη Βαλένθια», είπε αναλυτικά ο Τούρκος τεχνικός.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
